28 Stunden Akku: Aukey launcht neuen Bluetooth-Lautsprecher

Der Zubehör-Anbieter Aukey hat einen neuen Bluetooth-Lautsprecher präsentiert, der es direkt mit dem Soundcore 3 des Kategorie-Konkurrenten Anker aufnehmen will. Wie das Anker-Modell verfügt auch der Aukey-Speaker über einen integrierten Akku, der die handliche Box mit einer Wiedergabezeit von bis zu 28 Stunden versorgen soll.

Der tragbare Lautsprecher besitzt zwei 10-Watt-Treiber und kommuniziert per Bluetooth 5 mit dem iPhone. Geladen wird der Lautsprecher bzw. der integrierte 2200mAh-Akku mit Hilfe eines USB-C-Kabels. Der USB-C-Port, ist wie auch die 3,5mm-Buchse für den AUX-Eingang, von einer Gummiabdeckung geschützt, die dafür sorgt dass der Speaker mit der Typen-Bezeichnung SK-A2 als „wasserdicht“ beworben werden kann.

Wasserdicht mit 28 Stunden Laufzeit

Im Lieferumfang des Bluetooth-Lautsprecher befindet sich ein USB-C-Kabel und ein ein Klinke-auf-Klinke Audiokabel. Eine Metall-Öse an der Geräteseite gestattet die Befestigung des Speakers.

Auf seiner Oberseite exponiert der Aukey-Speaker vier Tasten (AN/Aus, Minus, Play/Pause, Plus). Mit Plus und Minus lässt sich sowohl die Lautstärke regeln als auch, etwa länger gedrückt, ein Lied vor bzw. zurück springen. Die Play/Paus-Taste nimmt eingehende Anrufe an (kurzer Druck) oder weist diese ab (langer Druck). Doppelt gedrückt wählt diese zudem die zuletzt angerufene Telefonnummer erneut.

Laut Aukey lassen sich zwei Lautsprecher des Typs SK-A2 miteinander koppeln und geben die Musik des Quellgerätes anschließend synchron wieder.

26 Euro zum Marktstart

Zur Markteinführung in Deutschland bietet Aukey den neuen, portablen Lautsprecher offiziell für 34,89 Euro an, bietet auf der Produktseite allerdings einen 8-Euro-Rabattgutschein an, der den Preis auf 26,89 Euro drückt. Zum Vergleich: Ankers Soundcore 3 kostet 47,59 Euro.

