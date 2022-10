Waschmaschinen-Steckdose Laundrify jetzt mit Verbrauchsansicht

Zunächst einmal zeigt eine Gesamtstatistik alle bislang erfassten Programme sowie den damit verbundenen Energieverbrauch. Hier seht ihr zudem anteilig, in welcher Häufigkeit besonders sparsame oder leistungshungrige Waschprogramme genutzt wurden. In der Detailansicht kann man sich dann die Waschprogramme auf einen einzelnen Tag heruntergebrochen anzeigen lassen und zudem eine Zeitleiste mit dem konkreten Stromverbrauch der einzelnen Programme einsehen.

Die Waschmaschinen-Steckdose Laundify begleiten wir ja schon seit ihrem Verkaufsstart. Das Produkt zielt auf Nutzer, die eine „dumme“ Waschmaschine besitzen, und per Push-Mitteilung über das Ende eines Waschvorgangs informiert werden wollen. In ihrer neuesten Version kann die zugehörige App nun auch den Stromverbrauch der angeschlossenen Waschmaschine anzeigen.

Insert

You are going to send email to