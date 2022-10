iPhone SE 2024: Vollflächiger Bildschirm und Touch ID in der Seitentaste

Das iPhone SE soll in der nächsten Version aber immerhin einen vollflächigen Bildschirm erhalten, jedoch mit klassischer Notch direkt am oberen Bildschirmrand und ohne die Gesichtserkennung Face ID. Stattdessen wird Apple das Gerät wohl vergleichbar mit den aktuellen iPad-Modellen Air und mini mit einem Fingerabdrucksensor in der Standby-Taste ausstatten.

Zunächst einmal wird Apple bei der nächsten Generation des iPhone SE wohl nicht mehr auf eines der bislang erhältlichen Gerätemodelle als Basis setzen, sondern das Gehäuse des Geräts zumindest in Teilen neu konzipieren. Die EU-Richtlinie zur Verpflichtung für einen USB-C-Ladeanschluss wird zwar erst zum Jahresende 2024 zwingend, doch würden wir zumindest erwarten, dass Apple diese Frist nicht bis zuletzt ausreizt, sondern sein Image als Vorreiter in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit auch durch entsprechende Taten untermauert.

