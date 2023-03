waipu.tv und DAZN kooperieren: Jahrespaket zum halben Preis

Noch bis zum 15. März gibt es ein vergleichbares Jahresangebot vom TV-Streaming-Anbieter waipu.tv und dem auf die Übertragung von Sportereignissen spezialisierten Sender DAZN. Diese bieten ihr Kombi-Bundle waipu.tv Perfect Plus und DAZN zusammen zum Preis von 19,99 Euro monatlich an und liegen damit 20 Euro unter dem Standardpreis von 39,99 Euro, der gezahlt werden muss wenn man das selbe Paket mit der Option zur monatlichen Kündigung bucht.

Mit zunehmender Anbieter-Auswahl werden auch die Angebote attraktiver, die die konkurrierenden Streaming-Dienste Nutzern machen, die bereit sind sich für einen längeren Zeitraum zu binden. Zuletzt bot sich der SKY Ticket-Nachfolger WOW zu erstaunlich günstigen Konditionen an – Anwender mussten lediglich gewillt sein, die Anfangslaufzeit von einem Jahr in Kauf zu nehmen.

