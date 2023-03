Apple Watch Dichtheitsprüfung: Neuer Apple-Service mit Einschränkungen

Apple bietet Besitzern der Apple Watch einen neuen Service an, der diese vor versehentlichen Beschädigungen der Computeruhr bewahren soll. Der so genannte „Depth and Water Seal Test“ ist jedoch nicht für alle Anwender verfügbar.

Nur für die Apple Watch Ultra

Wie der Konzern in einem neu veröffentlichen Hilfe-Dokument mitteilt, wird die Tiefen- und Dichtheitsprüfung ausschließlich Nutzern der Apple Watch Ultra angeboten, um sicherzustellen, dass diese auch den nächsten Unterwassereinsatz unbeschadet übersteht.

Apple empfiehlt den neu verfügbaren Test für Besitzer der Apple Watch, die ihre Uhr stark belasten und dadurch möglicherweise unsichtbare Schäden im Inneren der teuersten Apple Watch in Apples Portfolio verursacht haben. Beispielhaft führt das Unternehmen hier Stürze mit dem Fahrrad oder das Anschlagen der Uhr an Felsgestein während vergangener Outdoor-Aktivitäten an.

Die Prüfung kann über den Apple Support beauftragt werden, erfolgt jedoch erst nach einer Inaugenscheinnahme der Apple Watch Ultra durch Apples Service-Personal. Erst wenn dieses sichtbare Beschädigung ausgeschlossen hat, wird der „Depth and Water Seal Test“ durchgeführt.

Test kann Uhr beschädigen

Dennoch warnt der Konzern, dass es durch den Test zu Beschädigung an der Apple Watch kommen könnte, die den Austausch des Gerätes nach sich ziehen würden. Dieser ist in der Garantie kostenlos, geht anschließend aber mit einer Austauschgebühr einher. Immerhin: Sollten Beschädigungen festgestellt werden, verspricht Apple den Austausch der Apple Watch Ultra binnen sieben Werktagen zu veranlassen.

Als einziger Apple Watch lässt sich die Apple Watch Ultra als Tauchcomputer nutzen, setzt dafür jedoch die Abo-Applikation Oceanic+ Dive Computer voraus.

Im Handbuch der Apple Watch Ultra weist Apple schon länger darauf hin, dass der Wasserschutz der Extremsportuhr mit der Zeit nachlässt.