WOW Streaming mit Coupon-Trick: Jahreszugang für 75 statt 240 Euro

Der Video-Streaming-Dienst WOW ist aus dem so genannten SKY Ticket hervor gegangen und wird seit dem vergangenen Sommer auch in Deutschland angeboten. Die App des Anbieters ist auf iPhone, iPad und Apple TV verfügbar.

So lässt sich auch in dieser Woche wieder der Jahreszugang zum Filme- und Serien-Paket von WOW mit einem massiven Preisnachlass ergattern. Statt Jahreskosten von 239,76 Euro fallen nur noch 74,88 Euro an. Eine monatliche Ersparnis von satten 14 Euro.

