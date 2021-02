Wahl-O-Mat: Version 5 leitet Superwahljahr ein

Müssen wir den Wahl-O-Mat noch großartig erklären? Als App und im Web verfügbar, richtet sich das Angebot der in Bonn ansässigen Bundeszentrale für politische Bildung an interessierte Wähler, die ihre Positionen in wichtigen politischen Themen mit denen der zur Wahl stehenden Parteien abgleichen möchten.

Der Wahl-O-Mat macht dies für gewöhnlich über einen Fragenkatalog, den es zu beantworten gilt und präsentiert euch darin zahlreiche Thesen denen je nach eigener Meinung zugestimmt oder widersprochen wird. Habt ihr euch durch den Fragenkatalog geklickt, könnt ihr die Parteien anwählen, deren Standpunkte euch interessieren und deren Programm mit der eigenen Meinung abgleichen.

Am 14. März in Rheinland-Pfalz & Baden-Württemberg

Wer möchte kann einzelne Themen überspringen oder auch gesondert gewichten. Zum Superwahljahr 2021 ist die iPhone-Applikation des Wahl-O-Mat jetzt in Ausgabe 5.0 erschienen und bringt nicht nur ein neues Design mit, sondern ist bereits für die beiden bevorstehenden Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vorbereitet. In beiden Bundesländern wird am 14 März ein neuer Landtag gewählt.

Während zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 12 Parteien und eine Wählervereinigung antreten, kann zur Landtagswahl in Baden-Württemberg aus insgesamt 21 Parteien und 8 Einzelbewerbern ausgewählt werden. Alle zur Wahl stehenden Parteien haben die Fragen des Wahl-O-Mat beantwortet und freuen sich, wenn ihr eure Positionen mit ihren abgleicht.

Neuer Parteienvergleich

Neu in Version 5 des Wahl-O-Mat ist zudem der so genannte „Parteienvergleich“. Dieser gestattet es bis zu drei Parteien auszuwählen und abzugleichen, bei welchen Thesen diese einer Meinung sind und bei welchen sich die potentiellen Koalitionspartner widersprechen.

2021 gilt als Superwahljahr, da neben den Landtagen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch noch die Kommunalwahlen in Hessen, die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, die Kommunalwahlen in Niedersachsen, die Bundestagswahl in Deutschland, die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin sowie die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen stattfinden.