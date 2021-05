Wahl-O-Mat: Version 5 bereit für nächste Landtagswahl

Die nächste Station im Superwahljahr 2021 ist Sachsen-Anhalt. Hier treten am 6. Juni gleich 22 Parteien mit einer eigenen Landesliste zur Landtagswahl des Flächenlandes an.

21 der 22 Parteien die sich in gut drei Wochen zur Wahl stellen, haben die 38 Thesen des von der Bundeszentrale für politische Bildung zusammengestellten Wahl-O-Mat beantwortet und bieten sich im Vorfeld der Wahl nun im interaktiven Parteienvergleich an. Ausgeschlagen wurde die Einladung zur Teilnahme lediglich von der Gartenpartei, die 2013 aus Protest gegen den Umbau von Kleingartenanlagen gegründet wurde.

Der Abgleich von eigener Meinung und Partei-Linien lässt sich über die kostenlose Wahl-O-Mat-Applikation nicht nur von den knapp 2 Millionen Wahlberechtigten vor Ort nutzen, sondern kann von allen interessierten Bürgern durchlaufen werden, die so einen guten Einblick in die lokale Positionierung der Parteien erhalten.

Wie üblich betont die Bundeszentrale für politische Bildung dabei: „Der Wahl-O-Mat ist keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik.“

Wahl-O-Mat in Version 5

Die schon seit mehreren Jahren regelmäßig aktualisierte Wahl-O-Mat-App hat sich für das Superwahljahr 2021 erst kürzlich in der runderneuerten Version 5.0 vorgestellt, die für die Bundestagswahl im Herbst vorbereitet wurde, aber auch schon bei den März-Wahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg zum Einsatz kam.

Neu ist neben dem aufgefrischten Design der „Parteienvergleich“, bei dem sich die Positionen von bis zu drei Parteien direkt nebeneinander abgleichen lassen und aufzeigen, wo sich mögliche Koalitionspartner schon vor der Wahl widersprechen.

Alle Parteien die zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 antreten werden hat die Bundeszentrale für politische Bildung in der Übersicht „Wer steht zur Wahl“ vorgestellt.