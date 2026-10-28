WAGO öffnet Smart-Home-Apps für Geräte anderer Hersteller

Der vor allem für seine Verbindungsklemmen bekannte Hersteller WAGO erweitert die Möglichkeiten seiner Smart-Home-Apps. Mit den aktualisierten iPhone-Anwendungen lassen sich jetzt auch Produkte anderer Hersteller in bestehende Home-Projekte aufnehmen. Bislang konzentrierte sich die Einrichtung weitgehend auf das eigene Sortiment, das unter anderem Unterputzmodule mit Matter-Unterstützung umfasst.

Drittanbieter-Geräte in bestehende Projekte integrieren

Die Neuerung betrifft sowohl die WAGO Home Setup-App für Endkunden als auch die umfangreichere WAGO-App für Elektrofachkräfte. Beide Anwendungen erlauben jetzt, Geräte anderer Hersteller zu einem Home-Projekt hinzuzufügen.

Welche Hersteller und Geräteklassen konkret unterstützt werden, lässt WAGO in den Versionshinweisen allerdings offen. Die Erweiterung dürfte vor allem bei Installationen mit Produkten verschiedener Anbieter interessant sein. Ob sich sämtliche Matter-Geräte einbinden lassen, ist damit noch nicht gesagt.

Die WAGO-Anwendungen dienen in erster Linie der Einrichtung des Smart Homes. Geräte werden anhand ihres Matter-Codes hinzugefügt, Räumen zugeordnet und konfiguriert. Für die anschließende Bedienung und Automatisierung kann weiterhin Apple Home verwendet werden.

Jalousien einfacher konfigurieren

Daneben hat WAGO die Einrichtung von Jalousien überarbeitet. Statt die Rotationszeit der Lamellen selbst bestimmen und eintragen zu müssen, können Nutzer jetzt deren Anzahl angeben. Die App berechnet daraus automatisch die entsprechende Zeit.

Für Elektrofachkräfte bringt die reguläre WAGO-App außerdem eine Exportfunktion mit. Angelegte Home-Projekte lassen sich als PDF ausgeben und damit einfacher dokumentieren oder an Kunden weitergeben. Neu ist zudem ein Benachrichtigungsverlauf, der bisherige Push-Mitteilungen gesammelt anzeigt.

Matter-Relais für Steckdosen und Beleuchtung

Die zugehörige Smart-Home-Hardware von WAGO haben wir bereits vorgestellt. Dazu gehört das WAGO Home Relay 16 A, mit dem sich beispielsweise Steckdosen und größere Verbraucher schalten lassen. Für kleinere Lasten und zwei getrennt schaltbare Stromkreise bietet sich das WAGO Home Relay 6 A an. Die maximale Belastbarkeit beträgt hier insgesamt 6 Ampere.

Beide verlinkten Varianten kommunizieren über Matter over Thread und benötigen eine entsprechende Thread-Infrastruktur. Für die Einbindung in Apple Home kommt beispielsweise ein kompatibler HomePod oder Apple TV als Thread-Border-Router infrage. Die Installation der Unterputzmodule sollte eine Elektrofachkraft übernehmen.

Zwei kostenlose Apps für unterschiedliche Nutzer

Die umfangreichere WAGO-App richtet sich hauptsächlich an Elektriker und Installateure. Die Home Setup-App beschränkt sich dagegen auf die für Endkunden relevanten Einrichtungsfunktionen. Sie benötigt mindestens iOS 18, während die reguläre WAGO-App inzwischen iOS 26 voraussetzt.