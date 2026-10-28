iOS 27.2: Apple bringt Altersprüfung per Selfie

Mit iOS 27.2 führt Apple eine weitere Möglichkeit zur Altersbestätigung auf dem iPhone ein. Nutzer können künftig in ausgewählten Ländern ihre Volljährigkeit per Selfie nachweisen, ohne dafür eine Kreditkarte oder ein Ausweisdokument vorlegen zu müssen. Die neue Funktion ergänzt die bereits vorhandenen Verfahren und soll überall dort helfen, wo gesetzliche Vorgaben eine Alterskontrolle verlangen.

Vier Kopfbewegungen statt Ausweis

Wie Apple in einem neuen Support-Dokument erklärt, kommt das Verfahren unter iOS 27.2 und iPadOS 27.2 zum Einsatz. Wird eine Altersbestätigung verlangt, können Nutzer die Selfie-Option auswählen und ihr Gesicht vor der Frontkamera positionieren.

Anschließend müssen sie ihren Kopf langsam nach rechts, links, oben und unten bewegen. Aus den verschiedenen Blickwinkeln erstellt das System eine Altersschätzung. Ziel ist nicht die Feststellung des genauen Geburtsdatums, sondern die Einschätzung, ob eine Person mindestens 18 Jahre alt ist.

Eine solche Kontrolle kann beispielsweise beim Erstellen eines Apple-Accounts, beim Herunterladen von Apps mit einer Freigabe ab 18 Jahren oder beim Ändern bestimmter Sicherheitseinstellungen erforderlich werden.

Verarbeitung auf dem iPhone und in der Cloud

Für die Auswertung nutzt Apple KI-Modelle, die sowohl auf dem Gerät als auch über die hauseigene Infrastruktur Private Cloud Compute ausgeführt werden. Die Ergebnisse beider Berechnungen führt das iPhone lokal zusammen.

Google nutzt Selfies schon zum Zurücksetzen von Passwörtern.

Apple versichert, dass die Aufnahmen dabei weder für den Konzern noch für andere Personen zugänglich seien. Nach erfolgreicher Bestätigung der Volljährigkeit werde das Selfie gelöscht und nicht dauerhaft gespeichert. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben bislang nicht.

Deutschland bleibt vorerst außen vor

Die neue Möglichkeit steht allerdings nicht weltweit zur Verfügung. Laut Apples Länderübersicht kann die Volljährigkeit derzeit in Australien, Brasilien, Singapur und Großbritannien per Selfie bestätigt werden. In Südkorea und im US-Bundesstaat Texas gelten ebenfalls Alterskontrollen, dort wird das Selfie-Verfahren jedoch nicht angeboten.

Für Nutzer in Deutschland ändert sich vorerst nichts. Sollte eine Altersprüfung erforderlich sein und die Selfie-Option nicht zur Verfügung stehen, bleiben andere Nachweise wie Kreditkarte oder amtliches Ausweisdokument möglich.

Die grundsätzliche Alterskontrolle ist übrigens nicht neu. Bereits mit iOS 26.4 hatte Apple entsprechende Schutzmaßnahmen ausgeweitet. Insbesondere in Großbritannien sorgte die Umsetzung für Kritik, da ohne Altersnachweis bestimmte Funktionen eingeschränkt bleiben. Darüber haben wir bereits ausführlicher berichtet. Mit der Selfie-Prüfung bietet Apple Betroffenen nun zumindest eine zusätzliche Möglichkeit, die Volljährigkeit zu bestätigen.