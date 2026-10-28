AirFly View: Bluetooth-Adapter für AirPods bekommt Display und Auracast

Wer im Flugzeug einen Film über das integrierte Unterhaltungssystem schauen möchte, muss häufig noch auf kabelgebundene Kopfhörer zurückgreifen. Mit seinen AirFly-Adaptern bietet Twelve South dafür schon seit Jahren eine Lösung an: Die kleinen Geräte übertragen den Ton eines klassischen Klinkenanschlusses drahtlos an AirPods oder andere Bluetooth-Kopfhörer. Der neue AirFly View soll die Nutzung jetzt deutlich komfortabler machen.

Display ersetzt blinkende Statusanzeigen

Die wichtigste Neuerung ist ein integrierter Bildschirm. Während bisherige AirFly-Modelle ihren Verbindungsstatus hauptsächlich über LEDs signalisieren, führt das Display des AirFly View Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Die Anweisungen stehen in 24 Sprachen zur Verfügung, darunter auch Deutsch.

Nach der Kopplung zeigt der Adapter an, welche Kopfhörer verbunden sind und wie viel Akkuladung noch zur Verfügung steht. Auch die Lautstärke lässt sich über die Benutzeroberfläche anpassen oder der Ton stummschalten. Wird der Bildschirm nicht benötigt, schaltet er sich automatisch ab.

Wie schon beim AirFly Pro 2 können zwei Bluetooth-Kopfhörer gleichzeitig verbunden werden. So lässt sich beispielsweise ein Film im Flugzeug gemeinsam mit dem Partner oder den Kindern anschauen, ohne dass ein zusätzlicher Kopfhörerverteiler erforderlich ist.

Auracast erweitert die Möglichkeiten

Neu ist zudem die Unterstützung für Auracast. Die Bluetooth-Technologie ermöglicht es, Audiosignale an mehrere kompatible Empfangsgeräte auszustrahlen. Dadurch könnten künftig beispielsweise mehrere Kopfhörer oder geeignete Hörgeräte dieselbe Audioquelle nutzen.

Allerdings müssen die jeweiligen Empfangsgeräte Auracast ausdrücklich unterstützen. Für die gewöhnliche Verbindung mit AirPods oder anderen Bluetooth-Kopfhörern bleibt die klassische Bluetooth-Übertragung verfügbar. Der Adapter verwendet dafür Bluetooth 5.3.

Auch als Bluetooth-Empfänger verwendbar

Der AirFly View arbeitet in beide Richtungen. Im Sendemodus überträgt er beispielsweise den Ton eines Flugzeugbildschirms oder eines Fitnessgeräts an kabellose Kopfhörer. Im Empfangsmodus funktioniert das Prinzip umgekehrt: Musik vom iPhone lässt sich drahtlos an ein älteres Autoradio oder eine Stereoanlage mit AUX-Eingang übertragen.

Die Akkulaufzeit gibt Twelve South mit bis zu 16 Stunden an. Damit hält der neue Adapter allerdings deutlich kürzer durch als der AirFly Pro 2, der laut Hersteller mehr als 25 Stunden erreicht. Aufgeladen wird über USB-C.

Zum Lieferumfang gehören ein Hartschalen-Reiseetui sowie ein zusätzlicher Flugzeugadapter für die in manchen Maschinen verwendeten Doppel-Klinkenanschlüsse. Angeboten wird der AirFly View in Schwarz und der dunkelblauen Farbvariante Coastal.

Der neue Twelve South AirFly View kostet im europäischen Herstellershop 89,95 Euro. Gegenüber den günstigeren AirFly-Modellen bezahlt man damit vor allem für das Display und die zusätzliche Auracast-Unterstützung.