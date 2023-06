Wärmebildkamera fürs iPhone: Version 2.0 mit vielen Neuerungen

Mitte Mai haben wir die vergleichsweise günstige Wärmebildkamera TC002 des Herstellers Topdon ausführlich besprochen und euch in diesem Artikel über Funktionsumfang, Einschränkungen und Features der Infrarot-Kamera informiert, die sich in den Lightning-Port aktueller iPhone-Modelle stecken lässt und von diesem auch direkt mit Energie versorgt wird.

Jetzt liegt die begleitende iPhone-Applikation in Version 2.0 vor und führt mehrere Neuerungen ein, die eventuell noch auf der Wunschliste grundsätzlich interessierter Anwender gestanden haben.

Wärmebildkamera fürs iPhone: Topdon TC002 ausprobiert

Wasserzeichen mit Ortsdaten

Anwender, die die Wärmebildkamera für den Einsatz im Job benötigen, können die Aufnahmen jetzt automatisch mit textbasierten Wasserzeichen wie etwa der Unternehmens-Bezeichnung versehen. Zudem ist das Setzen eines Zeitstempels und einer groben Ortsbeschreibung möglich, die über die GPS-Koordinaten des Aufnahmeortes abgerufen und in das Bild geschrieben wird.

Dynamischer Farbbereich

Was die Einfärbung unterschiedlicher Temperaturbereiche angeht, lässt sich die im Bild angezeigte Skala nun direkt im Einsatz editieren. So zeigt die Skala grundsätzlich die ermittelte Höchst- und Tiefsttemperatur im Bild an und färbt den Bereich dazwischen anhand des ausgewählten Farbverlaufs ein. In der neuen Ausgabe lassen sich die beide Werte nun verschieben, was dazu führt dass die Farbgebung dynamisch angepasst wird.

Mit wenigen Handgriffen lassen sich so nur noch Bereiche farbig markieren, die sich zwischen einem von euch festgelegten Höchst- und Tiefstwert befinden.

Neu Aufnahmemodi verfügbar

Darüber hinaus verfügt die neue Version der App nun über mehrere neue Aufnahmemodi wie einen zeitversetzten Auslöser, die Foto-Serienaufnahme und einen neuen Video-Modus, der stotterfreie Aufnahme ermöglicht, sich dafür aber nicht mehr kontinuierlich selbst kalibriert.

Gutschein-Kombination angekündigt

Die Wärmebildkamera für iPhone-Nutzer wird derzeit mit einem 15%-Preisnachlass für 263,49 Euro verkauft. Ab 11 Uhr deutscher Zeit soll der zusätzliche Gutscheincodes RSVB647R den Verkaufspreis jedoch sogar auf 232,49 Euro drücken.