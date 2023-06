YouTube Primetime: Premium-Kanäle starten in Deutschland

Googles Video-Portal YouTube bietet seine Premium-Kanäle, die so genannten Primetime Channels, nun auch Nutzern in Deutschland an und weitet das Angebot an kostenpflichtigen Inhalten damit beträchtlich aus.

Mit YouTube Primetime bezeichnet man bei Google, was bei Amazon als „Prime Video Channels“ firmiert und sich bei Apple schlicht „Kanäle“ nennt – die Möglichkeit kostenpflichtige Premium-Inhalte von Drittanbietern zu abonnieren und diese zu konsumieren ohne die Streaming-Plattform des Anbieters dafür verlassen zu müssen.

Erster Markt außerhalb der USA

Gestartet hatte YouTube seine Primetime Channels erst im November 2022 in den Vereinigten Staaten. Mit der Ausweitung auf Deutschland folgt nun das Debüt im ersten Markt außerhalb der USA.

Preislich unterscheiden sich die Kosten für die Premium-Kanäle teils beträchtlich. Los geht es bei überschaubaren Monatsgebühren ab 2,99 Euro, doch es gibt auch Sport-Angebote, die eine ganze Saison zum Pauschalpreis von 99,99 Euro anbieten.

Fast immer mit 7-Tage-Test

Welche Inhalte über YouTube Primetime verfügbar sind lässt sich in Erfahrung bringen, indem der Bereich „Filme & TV“ in der YouTube-App besucht wird. Unter anderem steht hier mit „ARD Plus“ das kostenpflichtige Angebot der ARD mit seinem Tatort-Archiv zur Verfügung, aber auch SPORT1+ und HISTORY Play lassen sich abonnieren. Später im Jahresverlauf will YouTube Streaming-Dienste wie Paramount+ in den eigenen Katalog aufnehmen und diese dann ebenfalls als Wiederverkäufer anbieten.

Zum Start unter anderem Verfügbar:

ARD Plus

Crime + Investigation Play

European League of Football

FERNSEHEN MIT HERZ (umfasst Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV)

Motorvision TV

SPORT1+

Sportdigital FUSSBALL

HISTORY Play

WORLD OF FREESPORTS

Laut YouTube sollen sich die meisten der jetzt verfügbaren Primetime Channels eine Woche lang kostenfrei ausprobieren lassen. Zudem ist deren Buchung unabhängig von eventuell scon laufenden YouTube-Premium-Zugängen möglich.