iPhone 13 mit neuen Farben und bessere Akkus bei AirPods und Apple Watch?

Stimmen die Angaben der Webseite, so wird auch das iPhone 13 mit maximal 512 GB Speicher erhältlich sein. Im Vorfeld war die Rede davon , dass Apple in diesem Jahr erstmals auch eine Ausstattungsvariante mit 1 Terabyte anbieten wird. Überraschend wäre zudem, dass die günstigeren Modelle iPhone 12 mini und iPhone 13 nur mit maximal 128 GB und nicht mit 256 GB Speicher erhältlich sind.

Aktuell bietet Apple das iPhone zudem nicht in Schwarz, sondern als dunkle Graphit-Variante an. Möglicherweise handelt es sich bei dem auf der Webseite genannten Schwarz tatsächlich um einen leicht veränderten, dunkleren Farbton, vielleicht aber auch nur um eine Umschreibung von „Graphit“.

Die in diesem Zusammenhang genannten neuen Farbvarianten klingen gewagt. Apple werde demnach das iPhone 13 mini und das iPhone 13 in Schwarz, Blau, Violett, Pink, Weiß und Rot anbieten – die neue Variante in Pink würde das Grün der 12er-Modelle ersetzen.

Wenngleich sicherlich mit Vorsicht zu genießen, könnten uns die bei einem ukrainischen Onlinehändler aufgetauchten Informationen ein bisschen mehr darüber sagen, was Apple in der kommenden Woche im Detail vorstellen wird. Die von 91mobiles ins Englische übersetzten Angaben zu den voraussichtlichen kommenden Produktvarianten verweisen auf neue Farbvarianten und Speicheroptionen.

