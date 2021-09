Ray-Ban Stories: Facebook-Brille kommt mit Kamera- und Audiofunktionen

Facebook hat in Kooperation mit Ray-Ban seine erste „smarte Brille“ vorgestellt. Die Ray-Ban Stories kommen in verschiedenen Designs zum Preis von 299 Dollar auf den Markt und sind neben den USA auch in Australien, Kanada, Irland, Italien und Großbritannien erhältlich. Deutsche Interessenten müssen sich noch gedulden, können sich allerdings schon für eine Mailingliste zum Thema anmelden .

