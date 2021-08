iPhone 13: Preise sollen nächste Schallmauer brechen

Während die in Euro umgerechneten Preise der in chinesischen Yuan kursierenden Liste nahelegen, dass sich die günstigeren Geräte-Modelle ungefähr an den im Vorjahr geforderten Verkaufspreisen orientieren werden, sollen die teuren Maximalausstattungen noch mal deutlich über den aktuell für das iPhone 12 Pro geforderten Preisen liegen:

Insert

You are going to send email to