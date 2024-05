Vor 10 Jahren hat Apple die Audiomarke Beats geschluckt

Inzwischen sind schon wieder zehn Jahre vergangen, seit Apple im Mai 2014 den auf Ohr- und Kopfhörer spezialisierten Anbieter Beats übernommen hat. Die weiterhin als separate Marke vertriebenen Beats-Produkte sind inzwischen zu einem festen Bestandteil in der Produktpalette von Apple geworden, von den beiden damals mit übernommenen Beats-Gründern ist heute allerdings nichts mehr zu sehen.

Apple kauft Beats (Bild: Paul Sakuma/Apple)

Dr. Dre dürfte einige Punkte bei Apple verspielt haben, als er sich in einem YouTube-Video noch vor dem finalen Abschluss der Übernahme als „Hip Hop’s first billionaire“ gefeiert hat. Jimmy Iovine war zunächst in die Umgestaltung des Musikdienstes Beats Music zu Apple Music eingebunden, hat aber auch nicht so recht ins Apple-Umfeld gepasst und das Unternehmen dann 2018 endgültig verlassen.

Apple dürfte sich mit der Übernahme von Beats nicht zuletzt auch im Android-Bereich besser positioniert haben. Die Produkte präsentieren sich weiterhin von Apple unabhängig und bieten in vielerlei Hinsicht einen Kontrast zu dem damit verglichen fast klinisch reinen AirPods-Portfolio.

Beats Pill: Lautsprecher kehren ins Angebot zurück

Eigentlich wäre das gestrige Jubiläum eine hervorragende Gelegenheit gewesen, die wohl in den Startlöchern stehende neue Version des Bluetooth-Lautsprechers Beats Pill auf den Markt zu bringen. Gleichermaßen darf man die Rückkehr des Lautsprechers auch als Überraschung verbuchen, hat sich die Apple-Tochter doch vor zwei Jahren aus diesem Produktbereich zurückgezogen und die Kategorie „Lautsprecher“ aus dem eigenen Produktprogramm gestrichen.

Bilder: Instagram

Mittlerweile scheint es nur eine Frage von Tagen, bis Apple das 2024er-Modell des „Beats Pill“-Lautsprechers auf den Markt bringt. Das Gerät hat sich über die letzten Wochen hinweg nicht nur in den Datenbanken von Zulassungsbehörden, sondern für Beats-Produkte typisch auch immer wieder in den Händen von Sportstars wie LeBron James und Daniel Ricciardo gezeigt.

Mittlerweile scheinen auch sämtliche technischen Details rund um den neuen Lautsprecher bekannt zu sein. Das Blog 9to5Mac spricht von einem gegen Spritzwasser geschützten Gehäuse, bis zu 24 Stunden Akku-Laufzeit und der Unterstützung von Tracking-Diensten wie Apples „Wo ist?“ und Googles „Find My Device“. Geht man vom letzten Modell aus, dann dürfte der neue Lautsprecher preislich etwas über 200 Euro liegen.