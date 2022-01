Beats nimmt die Produktkategorie Lautsprecher aus dem Programm

Apples Lautsprecher-Fokus liegt derzeit einzig und allein auf dem HomePod mini. Abzuwarten bleibt, in welche Richtung sich der kleine Siri-Lautsprecher weiterentwickelt und ob wir am Ende doch wieder ein sich über mehrere Geräte erstreckendes Lautsprecherangebot von Apple selbst zu sehen bekommen.

Die Beats Pill+ wurde von Apple zum Preis von 200 Euro angeboten und war in den Farben Weiß, Schwarz und Rot erhältlich. Mit Blick auf seine Leistung fand sich das Produkt in direkter Konkurrenz zu teils deutlich günstigeren Bluetooth-Lautsprechern von Marken wie JBL oder Ultimate Ears. Wie diese hat auch Apple hat seinen Lautsprechern eine für iOS und Android erhältliche (weiterhin verfügbare) App mit auf den Weg gegeben, mit deren Hilfe sich Einstellungen und verschiedene Sonderfunktionen abrufen lassen.

Insert

You are going to send email to