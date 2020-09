Von wegen AirPods: OnePlus Buds statt Zoll-Erfolg

Einmal mit Experten arbeiten: Die amerikanischen Grenzschützer der U.S. Customs and Border Protection (CBP) haben auf ihrem offiziellen Twitter-Account über einen erfolgreichen Zugriff in Sachen Produktpiraterie informiert, der sich bei genauerer Betrachtung wohl nur als Sprichwörtlicher Schuss in den Ofen bezeichnen lässt.

THAT'S NOT AN APPLE — CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine. Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB — CBP (@CBP) September 14, 2020

So informierten die CBP-Ermittler vor wenigen Stunden darüber, dass man am New Yorker John F. Kennedy International Airport 2000 gefälschte AirPods beschlagnahmt hätte und damit falsche Ware mit einem Marktwert von fast $400.000 aus dem Verkehr gezogen hätte.

Was dem technisch interessierten Betrachter jedoch umgehend auffallen dürfte: Die abgebildeten Bluetooth-Ohrhörer behaupten nicht mal von Apple zu sein sondern bezeichnen sich als OnePlus Buds. Die nur 89 Euro teuren AirPod-Konkurrenten des gleichnamigen Smartphone-Anbieters, die sich auf dessen deutscher Webseite hier vorstellen.

Doch die Produktverpackung hat die Ermittler der U.S. Customs and Border Protection offenbar nicht mal davon abgehalten, auf ihren Ermittlungserfolg auch mit Hilfe einer Pressemitteilung aufmerksam zu machen. Unter der Überschrift „CBP beschlagnahmt gefälschte Apple AirPod-Ohrhörer auf JFK“ heißt es hier unter anderem: „Das Abfangen dieser gefälschten Ohrhörer ist ein direkter Ausdruck der Wachsamkeit und des Engagements unserer CBP-Mitarbeiter für den täglichen Missionserfolg.“

Im Fiskaljahr 2019 beschlagnahmte die Behörde eigenen Angaben zu Folge landesweit knapp 28.000 Sendungen mit Waren, die Rechte an geistigem Eigentum verletzten. Der geschätzte Marktwert der beschlagnahmten Waren, vorausgesetzt es hätte sich stets um Originale gehandelt, stieg im Vergleich zum Vorjahr damit auf fast 1,5 Milliarden Dollar an.

Pressemitteilung und Tweet dürften wohl noch im Laufe des Tages aus dem Netz verschwinden.