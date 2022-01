Von Belkin und Mophie: Neues MagSafe-Zubehör im Apple Online Store

Apple hat neue Lade-Accessoires für Nutzer des iPhone 12 und des iPhone 13 in den Regalen des offiziellen Apple Online Store platziert und bietet sowohl ein neues Reise-Ladegerät von Mophie als auch einen neuen MagSafe-Ladeteller mit integriertem iPhone-Ständer von Belkin an.



Belkin Charger Pad mit MagSafe

Belkins Charger Pad mit MagSafe trägt eigentlich die Produktbezeichnung „Belkin BOOST↑CHARGE™ PRO Portable Wireless Charger Pad mit MagSafe Special Edition“ und wird exklusiv bei Apple in den beiden Farbvarianten Weiß und Schwarz angeboten. Für 59,95 Euro bietet der Apple-Partner hier ein mit den MagSafe-Rückseiten aktueller iPhone-Modelle kompatibles Ladegerät an, das in seiner Rückseite einen ausklappbaren Aufsteller beherbergt.

Dieser kann bei Bedarf ausgeklappt werden und stellt das iPhone im Querformat, etwa zum Videokonsum auf. Belkins Charger Pad mit MagSafe wird mit einem 2 Meter langen Textilkabel ausgeliefert und lädt mit bis zu 15 Watt Ladeleistung. Von Apple mit dem „Made for MagSafe“-Siegel zertifiziert wiegt der Ladepuck 136 Gramm und versorgt auf Wunsch auch die drahtlos ladenden AirPods-Cases mit Energie.

Auch das Dreifach-Ladegerät, das Ende Dezember angekündigte Belkin BOOST↑CHARGE™ PRO 3-in-1 Wireless Charging Pad with MagSafe, lässt sich ab sofort für 149,95 Euro ordern.



Mophie 3-in-1 Reiseladegerät

Belkins 3-in-1 Wireless Charging Pad bringt uns zum in den Vereinigten Staaten ebenfalls neu gelisteten Konkurrenz-Produkt von Mophie, das derzeit jedoch noch auf einen konkreten Liefertermin verzichtet und erst in vier bis sechs Wochen in den Versand gehen soll.

Dann wird es für $149,95 ebenfalls ein dreifach-Ladegerät für Apple Watch, AirPods und iPhone geben, das von einem 30-Watt-Netzteil begleitet wird und auch in der Lage ist aufgelegte iPhone-Modelle mit bis zu 15 Watt Ladeleistung zu versorgen.