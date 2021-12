Belkin 3-in-1 Ladepad für iPhone, AirPods und Apple Watch lässt sich vorbestellen

Das vergangenen Monat von Belkin vorgestellte neue 3-in-1-Ladepad mit MagSafe lässt sich jetzt in Deutschland vorbestellen. Amazon listet die in der Belkin-Produktreihe „Boost Charge Pro“ erschienene Produktneuheit in den Farben Weiß und Schwarz zum Preis von 149,99 Euro.

Als voraussichtlicher Erscheinungstermin wird der 16. März genannt, wobei wir es nicht für ausgeschlossen halten, dass sich dieses Datum nach vorne verschiebt. Belkin selbst hält sich hier mit Informationen zurück und nennt bislang weder ein Datum, noch besteht eine Option zur Bestellung direkt beim Händler.

Als herausragendes Merkmal des neuen Belkin-Kombi-Ladegeräts für iPhone, AirPods und die Apple Watch wird die Unterstützung der Schnellladefunktion der Apple Watch Series 7 beworben. Zudem wird die mit dem iPhone 12 und iPhone 13 kompatible MagSafe-Technologie unterstützt.

Mit Blick auf den Formfaktor verabschiedet sich Belkin hier hier von der aufrechten Position des Vorgängers, welcher sich unserer Meinung vielerorts besser als Ladeständer gemacht hat. Das neue Ladepad beansprucht eine Grundfläche von 24,4 x 12,1 x 8,9 Zentimetern während dem MagSafe-Ladeständer von Belkin eine kreisrunde Grundfläche mit 13,5 Zentimetern Durchmesser genügt haben. Unbestreitbar ist natürlich die von Belkin hervorgehobene flache Form des neuen Modells und damit auch die Möglichkeit, das Ladegerät mit auf Reisen zu nehmen – den Apple-Watch-Puck kann man flach einklappen.

Die neue Version des 3-in-1-Ladegeräts hatten wir noch nicht in Händen. Unbestreitbar ist jedoch, dass sich Belkin hier zumindest bislang durch hochwertige Qualität von den Billiganbietern abgehoben hat. So steht beispielsweise das Vorgängermodell sicher und schwer auf dem Tisch, was die MagSafe-Handhabung deutlich vereinfacht. Zudem haben die Belkin-Geräte in der Regel auch gleich das passende Netzteil im Gepäck.

Bei der Farbwahl raten wir allerdings wohl überlegt vorzugehen, der weiße Vorgänger hat sich hier als hartnäckiger Fusselsammler hervorgetan, dessen Fuß sich aufgrund der gummiartigen Oberfläche nur schwer abstauben lässt.