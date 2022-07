Meross-Unterputzmodul integriert Wandschalter in HomeKit

Der HomeKit-Unterputz-Schalter von Meross misst laut Herstellerangaben 5 x 4,9 Zentimeter und lässt sich somit hinter dem Lichtschalter in einer Unterputzdose verstauen – vorausgesetzt, man hat hier auch die knapp zwei Zentimeter erforderlichen Platz in der Tiefe übrig.

Meross weist auch darauf hin, dass der hauseigenen Unterputzschalter für HomeKit einen Neutralleiter zwingend voraussetzt. Der in der Regel blaue Draht steht allerdings nicht in allen Hausinstallationen zur Verfügung. Man sollte dies also unbedingt vor einer Bestellung prüfen. Eine Alternative für die Installation ohne Neutrallleiter wäre der vom Aufbau ähnliche HomeKit-Schalter T1 von Aqara , der allerdings im Gegensatz zu dem neuen Meross-Schalter einen Aqara-Hub voraussetzt.

Beachtet mit Blick auf die Neuvorstellung, dass es den Schalter von Meross bereits auch in einer Version ohne HomeKit-Unterstützung gibt. Die neue, mit Apples Smarthome-System kompatible Variante trägt die Modellnummer MSS810HK, wobei das „HK“ am Schluss für „HomeKit“ steht.

