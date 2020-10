Volkswagen VISA Card bald mit Apple-Pay-Unterstützung

Eine kleine Randnotiz zum Thema Apple Pay: Das kontaktlose Bezahlen mit dem iPhone oder der Apple Watch wird in Kürze auch mit der Volkswagen VISA Card möglich sein.

Die Volkswagen Bank oder wie sie sich jetzt nennt „Volkswagen Financial Services“ ist momentan mit einer größeren Systemumstellung beschäftigt, in deren Rahmen wohl auch die Bereitstellung von Apple Pay vorbereitet wird. Voraussichtlich von nächster Woche an müssten die Grundlagen für den Start von Apple Pay dann geschaffen sein. Gleichzeitig wird die Bank damit verbunden den Funktionsumfang der Volkswagen VISA Card erweitern.

Die Bereitstellung der Volksbank VISA Card wird auch bereits von Apple auf der deutschen Webseite zu Apple Pay angekündigt. Details zu einem weiteren Neuzugang stehen derweil noch aus, auch der CHECK24-Ableger C24 will in Kürze mit einer neuen Banking-App inklusive Apple Pay in Deutschland präsent sein.