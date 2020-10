C24 im Anmarsch: Banking-Angebot von CHECK24 unterstützt Apple Pay

Mit C24 wird das Vergleichsportal CHECK24 noch in diesem Jahr ein Mobile-Banking-Angebot starten. Offiziell will sich der Betreiber zu Details in diesem Zusammenhang noch nicht äußern, Apple hat aber mittlerweile bestätigt, dass das Angebot die Nutzung von Apple Pay ermöglichen wird. Es ist davon auszugehen, dass die neue Banking-App in Kürze verfügbar ist.

Apple Pay wird bei C24 soweit bislang bekannt mithilfe einer Mastercard Debit realisiert. Dabei wird es sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Konten mit enger Verknüpfung zum Vergleichsportal CHECK24 geben. Nutzer sollen beispielsweise Cashback-Vorteile erhalten und eigene Verträge automatisch analysieren und optimieren lassen können. Ein ähnliches Konstrukt haben ja die Verifox-Töchter Outbank und Aboalarm am Start.

Neben einer automatisierten Ausgabenanalyse verspricht C24 seinen Nutzern auch eine Multibanking-Funktion. Damit lassen sich Girokonten, Sparkonten, Kreditkarten und Depots anderer Banken in der C24 Bank App verwalten. Dem Anbieter zufolge werden vom Start weg mehr als 3.000 deutsche Bankverbindungen unterstützt und das Angebot soll stetig erweitert werden.

Mit Blick auf das Kartenangebot hat sich C24 wohl auch vom Banking-App-Konkurrenten N26 inspirieren lassen. Die neue Bank hat ebenfalls eine Kreditkarte aus Metall im Angebot, die anders als bei der Konkurrenz allerdings als „Full Metal“-Karte mit Ober- und Unterseite aus Metall kommt.

Auf Anfrage will man sich bei CHECK24 zu den Details im Zusammenhang mit dem neuen Banking-Angebot derzeit nicht äußern. Die Freigabe der C24-App scheint allerdings unmittelbar bevorzustehen. Wir rechnen in diesem Zusammenhang dann auch mit einer offiziellen Ankündigung und der Bekanntgabe ausführlicher Details. Bis dahin vertröstet C24 mit dem Hinweis auf den eigenen Anspruch, eine neue Dimension im Mobile Banking zu erreichen.