Comply Foam Tips für AirPods Pro optimiert in Version 2.0 erhältlich

„Foam Tips“ genannte Schaumstoff-Ohreinsätze werden als Geheimtipp gehandelt, wenn es darum geht, den Tragekomfort, Halt und die akustische Abschirmung der AirPods Pro oder anderer In-Ear-Ohrhörer zu verbessern. Der amerikanische Hersteller Comply übrigens ein Ableger des 3M-Konzerns – gilt als führender Anbieter in diesem Bereich und will diesen Status mit den neuen Comply Foam Tips 2.0 untermauern.

Die neue Version der Comply-Tips für die AirPods Pro ist zwar aus dem gleichen Material wie zuvor gefertigt, wurde jedoch mit Blick auf die Befestigung und dauerhaften Halt überarbeitet. In der Folge sollen sie sich beim Wechsel nun ganz wie Apples original Ear-Tips verhalten, also einfach und sicher aufklicken lassen. Dabei sorgt ein integrierter Schutz dafür, dass die AirPods selbst nicht durch Staub oder Ablagerungen verunreinigt werden. Auch das Zusammenspiel mit dem Ladecase wurde dem Hersteller zufolge verbessert, die Compy Foam Tips 2.0 sind so konzipiert, dass sich sich problemlos in Apples Gehäuse unterbringen lassen.

Mit den von Apple original mit den AirPods Pro gelieferten Ohreinsätzen sind ja viele Nutzer nicht zufrieden. Oft verlieren diese nach längerer Tragezeit schlicht an Halt oder dichten nicht wie gewünscht ab. Der weiche Schaum der Comply Tips passt sich dagegen optimal ans Ohr an und sorgt gleichzeitig für verbesserte Höreigenschaften.

Die neue Foam-Tips-Variante für die AirPods Pro kann in Deutschland zum Preis von 26,99 Euro vorbestellt werden. Direkt beim Hersteller lassen sich die Ohreinsätze in drei verschiedenen Größen jedoch schon bestellen. Jeweils drei Paar kosten 24,99 Dollar, alternativ kann man sich auch ein Set mit allen drei Größen schicken lassen.

Bezüglich der Größe könnt ihr euch im Wesentlichen an die Angaben der von euch genutzten Original-Einsätze halten. Daher ist zu empfehlen, dass ihr vor einer Bestellung nochmals die unterschiedlichen von Apple angebotenen Größen ausprobiert und damit verbunden am besten auch Apples AirPods-Passtest macht. Ihr könnt diesen aufrufen, in dem ihr bei eingesetzten AirPods in den Bluetooth-Einstellungen auf das kleine „i“ neben dem AirPods-Eintrag tippt.

Apples AirPods Pro selbst sind mittlerweile dauerhaft für 196 Euro erhältlich, allerdings nicht bei Apple selbst, dort werden immer noch satte 272 Euro aufgerufen.