Vodafone verschenkt 500 GB Datenvolumen pro Nutzer

Vodafone stattet seine Mobilfunkkunden im Dezember mit jeweils 500 Gigabyte zusätzlichem Datenvolumen aus. Der Provider bewirbt die Aktion als „Deutschlands größtes Datengeschenk zur Weihnachtszeit“. Auf dem Papier geht es hier um mehr als fünf Milliarden Gigabyte, die im kommenden Monat auf jene rund zehn Millionen Mobilfunkkunden von Vodafone verteilt werden, die nicht sowieso von einer Daten-Flatrate profitieren.

Zwar ist es unwahrscheinlich, dass auch nur ein geringer Teil der Vertragskunden von Vodafone das Datengeschenk in vollem Umfang in Anspruch nimmt, ein nettes Polster ist die kostenlose Zugabe allemal. Wer über die freien Tage rund um Weihnachten und Silvester zuhause bleibt, ist darauf wohl weniger angewiesen, doch zumindest beim Kurzurlaub oder auf dem Weg zu Weihnachtsbesuchen müssen sich Vodafone-Kunden im Dezember beim Streamen nicht zurückhalten.

Bonus-Daten nur innerhalb Deutschlands

Allerdings ist zu beachten, dass das zusätzliche Datenvolumen ausschließlich in Deutschland genutzt werden kann. Ansonsten steht das zusätzliche Datenpaket vom 30. November an sowohl für Privatkunden als auch für Geschäftskunden zum Abruf bereit. Mobilfunkkunden von Vodafone, die einen für die Aktion vorgesehenen Vertrag verwenden, können das zusätzliche Datenvolumen von diesem Stichtag an über die App „MeinVodafone“ aktivieren. Alternativ dazu haben Kunden mit Laufzeitverträgen auch die Möglichkeit, das Datengeschenk in den Vodafone Shops oder über die Kunden-Hotline freischalten zu lassen. Nutzer von Vodafone CallYa bekommen die zusätzlichen 500 Gigabyte auch, müssen diese aber in jedem Fall selbst über die Vodafone-App aktivieren.

Das zusätzliche Datenvolumen kann man erfreulicherweise auch über Silvester hinaus bis zum 3. Januar 2024 verwenden. Erst dann fallen die Verträge wieder auf das jeweils standardmäßig inbegriffene Datenvolumen zurück – es sei denn, man schafft es tatsächlich früher, die 500 Gigabyte auf den Kopf zu hauen.