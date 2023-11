„Gamery“-App verwaltet die Videospielsammlung

Gamery ist eine für iPhone und iPad optimierte App, die ihre Zielgruppe insbesondere unter den Besitzern von Spielekonsolen sieht. Die Anwendung präsentiert sich als umfassende Lösung für die Verwaltung der persönlichen Spielesammlung und erlaubt es zudem, den beim Spielen der einzelnen Titel erzielten Fortschritt im Blick zu behalten.

Einen dicken Bonuspunkt kann man direkt für die Optik von „Gamery“ vergeben. Die Anwendung fügt sich perfekt in Apples Designkonzept ein und lässt sich somit weitgehend intuitiv bedienen. Im Hauptfenster der Anwendung finden sich die vorhandenen Spiele in die Kategorien „Backlog“, „Spielend“, „Abgeschlossen“ und „Abgebrochen“ sortiert. Zudem stehen neben einer Wunschliste persönliche Statistiken rund um die in der App verwalteten Spiele und deren Nutzung zur Verfügung.

Seinen persönlichen Spielekatalog kann man entweder manuell einpflegen oder direkt von Steam, der PlayStation oder der Xbox importieren. Die einzelnen Titel werden dann auf konfigurierbaren Spiel-Seiten präsentiert und man kann sich in Verbindung mit der integrierten Wunschliste auch über neue Veröffentlichungen informieren lassen. „Gamery“ will auch auch die Entscheidung abnehmen, welchen Titel ihr als nächstes Spielen sollt und kann bei Bedarf ein zufälliges Spiel aus der Warteschlange auswählen.

„Gamery“ lässt sich auch auf mehreren iOS-Geräten verwenden und mittels iCloud-Synchronisierung auf allen Geräten auf aktuellem Stand halten. Zusätzlich zur iPhone-Ansicht ist die App auch für die Verwendung auf dem iPad optimiert.

Einmalkauf aktuell günstiger

Mit eingeschränktem Funktionsumfang kann man „Gamery“ auch kostenlos nutzen. Allerdings erfordern die unserer Meinung nach wichtigsten Funktionen dann doch die Premium-Variante, darunter der Spieleimport, das automatische Synchronisieren von Spieleerfolgen mit der PlayStation, Xbox und Steam oder auch die Widgets für den Home-Bildschirm Für kurze Zeit lässt sich die Vollversion von „Gamery“ als Einmalkauf für 9,99 Euro erwerben. Alternativ dazu hat der Entwickler auch zwei Abo-Varianten im Angebot.