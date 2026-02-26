Vodafone Testaktion: CallYa-Tarif mit 100 GB Daten drei Monate kostenlos

Vodafone will mehr Nutzer von der Qualität seines Mobilfunknetzes überzeugen. Im Rahmen einer für kurze Zeit verfügbaren CallYa-Sonderaktion lässt sich der Tarif CallYa Allnet Flat L drei Monate lang kostenlos ausprobieren.

Im Rahmen der CallYa Bonusguthaben-Promo erhalten Neukunden bei der Buchung des Tarifs CallYa Allnet Flat L ein Bonusguthaben in Höhe von 60 Euro. Verrechnet man das mit der monatlichen Grundgebühr von 19,99 Euro, kann man den Tarif bis zu drei Monate lang kostenlos nutzen.

Bonusguthaben per Gutscheincode

Um den Rabatt zu erhalten, muss man bei der Bestellung über die Vodafone-Webseite den Gutscheincode BONUS60 eingeben. Das Guthaben wird dann mit den Tarifkosten verrechnet, sodass man selbst erst dann eine Zahlung vornehmen muss, wenn man den Tarif im Anschluss weiterverwenden will beziehungsweise nicht rechtzeitig kündigt. Die Kündigungsfrist beträgt laut Vodafone einen Monat.

Mit der CallYa Allnet Flat L erhält man zum Preis von 19,99 Euro alle vier Wochen ein Datenvolumen von 100 Gigabyte. Der Tarif beinhaltet die Nutzung von 4G und 5G mit Maximalgeschwindigkeiten von 300 Mbit/s im Download und 100 Mbit/s im Upload. Falls man das enthaltene Datenvolumen im Abrechnungszeitraum verbraucht, wird der Datendurchsatz in beide Richtungen auf 64 kbit/s reduziert.

Darüber hinaus ist im Leistungsumfang der CallYa Allnet Flat L von Vodafone eine Telefon- und SMS-Flatrate innerhalb Deutschlands enthalten. Kommuniziert man mit anderen Mobilfunknetzen innerhalb der EU, kann von Deutschland aus 500 Minuten telefonieren oder entsprechend viele SMS verschicken.

SIM oder eSIM zur Auswahl

Der Tarif CallYa Allnet Flat L lässt sich wahlweise mit einer klassischen SIM-Karte oder einer eSIM nutzen. Letzteres bietet sich insbesondere dann an, wenn man den Tarif zusätzlich auf dem iPhone verwenden will. Bei Bestellung einer klassischen SIM-Karte übernimmt Vodafone die Kosten inklusive Versand. Allerdings muss man hier auf die Post warten, während man mit der eSIM direkt nach der Bestellung loslegen kann.