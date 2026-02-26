Schuhabnutzung als neues Feature
Amazfit Active 3 Premium: Sport-Smartwatch mit 12 Tagen Akkulaufzeit
Amazfit richtet seine Produktpalette auf die neue Laufsaison aus. Nachdem der Hersteller in der vergangenen Woche sein neues Spitzenmodell T-Rex Ultra 2 vorgestellt hat, kündigt er mit der Active 3 Premium nun eine weitere neue Sport-Smartwatch an. Die Uhr ist ab sofort zum Preis von 169,90 Euro über die Webseite des Herstellers sowie über Amazon erhältlich.
Die Active 3 Premium ist als vergleichsweise leichtes und schlankes Modell konzipiert. Die Uhr soll insbesondere als Begleiter für Lauf- und Ausdauersportarten geeignet sein, ohne im Alltag als störend empfunden zu werden. Amazfit sieht die Zielgruppe sowohl bei Einsteigern als auch bei ambitionierteren Sportlern.
Umfangreiche Trainings- und Analysefunktionen
Softwareseitig bietet die Active 3 Premium Funktionen zur Trainingssteuerung und -auswertung. Dazu zählen unter anderem vorgefertigte Trainingspläne sowie ein digitaler Trainingsassistent. Zudem werden Messwerte wie Herzfrequenzvariabilität, Schlaf- und Belastungsdaten erfasst und ausgewertet.
Auch Leistungsparameter wie die Laktatschwelle, die maximale Sauerstoffaufnahme und individuelle Trainingszonen sollen berechnet werden. Amazfit gibt an, dass diese Daten verständlich aufbereitet und in Empfehlungen für das weitere Training überführt werden.
Schuhabnutzung wird protokolliert
Eine Besonderheit der neuen Uhr ist ein integriertes System zur Erfassung der Abnutzung von Laufschuhen. Auf Basis der aufgezeichneten Trainingseinheiten soll die Smartwatch Hinweise darauf geben, wann ein Schuhwechsel sinnvoll sein könnte. Dies könne dabei unterstützen, Überlastungen zu vermeiden und das Verletzungsrisiko zu senken.
Die Active 3 Premium verfügt laut Amazfit über ein bis zu 3.000 Nits helles Display, ein Gehäuse mit Edelstahlrahmen sowie ein kratzfestes Display mit Saphirglas. Das Gewicht der Uhr wird mit unter 55 Gramm angegeben. Die Akkulaufzeit soll im regulären Betrieb bis zu zwölf Tage betragen. Die Uhr kann über Bluetooth mit dem iPhone verbunden werden und synchronisiert sich mit der Zepp-App des Herstellers.
70 EUR und 12 Tage Akku?! Wow!
Und was kann die Ultra so?
Schuhabnutzung in der Schlauuhr…damit man sich den gelegentlichen Blick auf die Latschen sparen kann? Sachen gibt’s.
Tim Cook hat den Nimbus von Apple zu Geld gemacht… und jetzt unter seiner Führung bei fast allen Technologien den Anschluss verloren.
Das wird sich irgendwann rächen.
Im letzten Quartal 16% Plus zum Vorjahr und das stärkste iPhone Quartal ever. Wann „rächt“ sich das?
Du weißt doch, jetzt gleich, oder halt danach. Aber ganz bestimmt bald, ganz bald!!!! Und wenn nicht bald, dann danach ganz bald!
Wenn diese Orakel sich alle so sicher wären, könnten sie ja die Aktie shorten … macht bloß niemand.
Fanboys reichen nicht, um an der Börse gehandelt zu werden.
Die Erwachsenen unter uns können einige Big Player nennen, die wegen verschlafener Entwicklung bankrott und vergessen sind.
Das was die Uhr anzeigt sind reine Phantasiewerte – die Genauigkeit ist in etwa gleichauf wie bei einem Besuch beim Wahrsager auf der Kirmes. Was soll man damit ?
Habe jahrelang überlegt meine Fitbit Versa2 (gut 10 Tage Akkulaufzeit nach 3-4 Jahren) gegen eine Apple Watch zu tauschen.
Seit 4 Wochen umgestiegen (AW11 GPS) und nicht bereut.
Komme auf rund 1,5 Tage mit regelmäßiger Nutzung, Trainings und Schlaftracking, Wecker und Apps für Homematic IP, Sonos (Lyd) und etlichen App-Meldungen (Kalender, Banking).
Einziges Feature, welches ich ausgestellt habe, ist das Immer-an-display. Hatte ich an der Fitbit aber auch. Handgelenk bewegen/heben funktioniert sehr gut und sehe da keine Einschränkungen für mich.
Laden geht im Vergleich zur Versa2 sehr schnell.
Kann man die Amazfit überhaupt vergleichen, kann diese auch andere Apps von Drittanbietern?
Sie kann nicht telefonieren, für mich der größte Nachteil. Oder habe ich das übersehen?
Ja, sehe auch nichts in der Art im Artikel.
War für mich gar kein Kriterium. Die Funktion ist sicher auch ein Akku-Niederknüppler.
verkauft Amazfit auch Schuhe?
Frage für einen Freund…