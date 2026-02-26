Amazfit Active 3 Premium: Sport-Smartwatch mit 12 Tagen Akkulaufzeit

Amazfit richtet seine Produktpalette auf die neue Laufsaison aus. Nachdem der Hersteller in der vergangenen Woche sein neues Spitzenmodell T-Rex Ultra 2 vorgestellt hat, kündigt er mit der Active 3 Premium nun eine weitere neue Sport-Smartwatch an. Die Uhr ist ab sofort zum Preis von 169,90 Euro über die Webseite des Herstellers sowie über Amazon erhältlich.

Die Active 3 Premium ist als vergleichsweise leichtes und schlankes Modell konzipiert. Die Uhr soll insbesondere als Begleiter für Lauf- und Ausdauersportarten geeignet sein, ohne im Alltag als störend empfunden zu werden. Amazfit sieht die Zielgruppe sowohl bei Einsteigern als auch bei ambitionierteren Sportlern.

Umfangreiche Trainings- und Analysefunktionen

Softwareseitig bietet die Active 3 Premium Funktionen zur Trainingssteuerung und -auswertung. Dazu zählen unter anderem vorgefertigte Trainingspläne sowie ein digitaler Trainingsassistent. Zudem werden Messwerte wie Herzfrequenzvariabilität, Schlaf- und Belastungsdaten erfasst und ausgewertet.

Auch Leistungsparameter wie die Laktatschwelle, die maximale Sauerstoffaufnahme und individuelle Trainingszonen sollen berechnet werden. Amazfit gibt an, dass diese Daten verständlich aufbereitet und in Empfehlungen für das weitere Training überführt werden.

Schuhabnutzung wird protokolliert

Eine Besonderheit der neuen Uhr ist ein integriertes System zur Erfassung der Abnutzung von Laufschuhen. Auf Basis der aufgezeichneten Trainingseinheiten soll die Smartwatch Hinweise darauf geben, wann ein Schuhwechsel sinnvoll sein könnte. Dies könne dabei unterstützen, Überlastungen zu vermeiden und das Verletzungsrisiko zu senken.

Die Active 3 Premium verfügt laut Amazfit über ein bis zu 3.000 Nits helles Display, ein Gehäuse mit Edelstahlrahmen sowie ein kratzfestes Display mit Saphirglas. Das Gewicht der Uhr wird mit unter 55 Gramm angegeben. Die Akkulaufzeit soll im regulären Betrieb bis zu zwölf Tage betragen. Die Uhr kann über Bluetooth mit dem iPhone verbunden werden und synchronisiert sich mit der Zepp-App des Herstellers.