"Smarte Reihefolge" für Premium-Nutzer

Spotify: Neue Funktion sortiert Wiedergabelisten nach Tempo und Tonart
Spotify bietet seinen Premium-Nutzern zusätzliche Unterstützung beim Erstellen von optimalen Wiedergabelisten. Die Neuerung nennt sich „Smarte Reihenfolge“ und ist dazu da, die Reihenfolge der innerhalb einer Wiedergabeliste gespeicherten Songs zu optimieren. Ziel ist es, einen flüssigen Übergang zwischen einzelnen Songs zu erzielen.

Dem Musikdienst zufolge berücksichtigt die Funktion neben dem Tempo der Songs auch die tonale Ausrichtung der Titel, um möglichst harmonische Ergebnisse zu erzielen. Das Ganze basiert auf der im vergangenen Jahr von Spotify eingeführten Mix-Funktion zum Erstellen und Bearbeiten von weichen Übergängen zwischen den einzelnen Songs.

Spotify Smarte Reihenfolge

Dementsprechend muss man für die gewünschte Wiedergabeliste zunächst die Mix-Funktion aktivieren. Die hier standardmäßig zunächst aktive automatische Sortierung reicht völlig aus. Im nächsten Schritt kann man dann die Funktion zum Bearbeiten der Wiedergabeliste auswählen und die am Ende der Liste beziehungsweise am unteren Bildschirmrand eingeblendete Option „Smarte Reihenfolge“ aktivieren.

Die Spotify-App sortiert die enthaltenen Songs anschließend neu und versucht dabei, eine bestmögliche Abstimmung von Tempo und Tonart für die einzelnen Übergänge zu erzielen.

Vorhandene Playlist vorab sichern

Bevor ihr die Neuerung nun an einer eigenen Wiedergabeliste ausprobiert, sei daran erinnert, dass die ursprüngliche Reihenfolge der Wiedergabeliste dabei überschrieben wird. Im Anschluss hat man noch für kurze Zeit die Möglichkeit, die Umstellung rückgängig zu machen, bevor die vorherige Version verloren geht.

Spotify Smarte Reihenfolge 1

Hier kann die etwas versteckte Möglichkeit, eine Wiedergabeliste zu duplizieren, hilfreich sein. Wenn ihr auf das Drei-Punkte-Menü innerhalb einer Wiedergabeliste tippt, findet ihr im unteren Bereich der Auswahlmöglichkeiten die Option „Zu einer anderen Playlist hinzufügen“. Auf diesem Weg lässt sich der gesamte Inhalt nicht nur an eine andere Wiedergabeliste übertragen, sondern auch als Duplikat der vorhandenen Liste sichern.

26. Feb. 2026 um 08:57 Uhr von chris


  • Kann man denn eine Wiedergabeliste vorher speichern, wie man sie selbst sortiert hat und dann wieder zurück gehen, wenn man das Feature mal probiert hat. ODER: Kann man eine Wiedergabeliste 1:1 kopieren für solche „Tests“?

  • Geht einfach weg von Spotify. Gibt so tolle Alternativen, die nicht in Waffen investieren.

    • Das kann ja zum Glück jeder für sich entscheiden.

      Du kannst aber gerne die andere Wange hin halten…

      • Trotzdem ein guter und berechtigter Hinweis.
        Abgesehen davon zockt niemand sonst die Künstler dermaßen ab.
        Von der zum Teil schlechten Sound-Qualität rede ich jetzt nicht.

      • Das Märchen von der schlechten Qualität….und die hörst Du natürlich auch mit deinen Bluetooth Kopfhörern ganz klar. Is klar! Lässt sich sonst nur im Labor feststellen, aber Glückwunsch zu deinem Gehör!

        Und ja, in einer naiven Welt lebt es sich toll ohne Waffen, wäre uns allen lieber, keine Frage! Nur funktioniert die Welt so nicht.

      • @Paul: Das Märchen von der schlechten Qualität ist kein Märchen. Wenn man zu Hause die entsprechende Anlage, bzw. einen guten, kabelgebundenen Kopfhörer hat, hört man den Unterschied sehr wohl.

    • Wie wiegt man Elend gegen Elend auf?
      Ich finde es schwierig von einem iPhone aus eine moralische Botschaft zu senden, wenn an allen Apple Produkten Blut hängt (z.B. durch den Kobaltabbau im Kongo).

  • Weiß jemand ob es sowas ähnliches auch bei Apple Music gibt?

