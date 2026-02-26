Spotify: Neue Funktion sortiert Wiedergabelisten nach Tempo und Tonart

Spotify bietet seinen Premium-Nutzern zusätzliche Unterstützung beim Erstellen von optimalen Wiedergabelisten. Die Neuerung nennt sich „Smarte Reihenfolge“ und ist dazu da, die Reihenfolge der innerhalb einer Wiedergabeliste gespeicherten Songs zu optimieren. Ziel ist es, einen flüssigen Übergang zwischen einzelnen Songs zu erzielen.

Dem Musikdienst zufolge berücksichtigt die Funktion neben dem Tempo der Songs auch die tonale Ausrichtung der Titel, um möglichst harmonische Ergebnisse zu erzielen. Das Ganze basiert auf der im vergangenen Jahr von Spotify eingeführten Mix-Funktion zum Erstellen und Bearbeiten von weichen Übergängen zwischen den einzelnen Songs.

Dementsprechend muss man für die gewünschte Wiedergabeliste zunächst die Mix-Funktion aktivieren. Die hier standardmäßig zunächst aktive automatische Sortierung reicht völlig aus. Im nächsten Schritt kann man dann die Funktion zum Bearbeiten der Wiedergabeliste auswählen und die am Ende der Liste beziehungsweise am unteren Bildschirmrand eingeblendete Option „Smarte Reihenfolge“ aktivieren.

Die Spotify-App sortiert die enthaltenen Songs anschließend neu und versucht dabei, eine bestmögliche Abstimmung von Tempo und Tonart für die einzelnen Übergänge zu erzielen.

Vorhandene Playlist vorab sichern

Bevor ihr die Neuerung nun an einer eigenen Wiedergabeliste ausprobiert, sei daran erinnert, dass die ursprüngliche Reihenfolge der Wiedergabeliste dabei überschrieben wird. Im Anschluss hat man noch für kurze Zeit die Möglichkeit, die Umstellung rückgängig zu machen, bevor die vorherige Version verloren geht.

Hier kann die etwas versteckte Möglichkeit, eine Wiedergabeliste zu duplizieren, hilfreich sein. Wenn ihr auf das Drei-Punkte-Menü innerhalb einer Wiedergabeliste tippt, findet ihr im unteren Bereich der Auswahlmöglichkeiten die Option „Zu einer anderen Playlist hinzufügen“. Auf diesem Weg lässt sich der gesamte Inhalt nicht nur an eine andere Wiedergabeliste übertragen, sondern auch als Duplikat der vorhandenen Liste sichern.