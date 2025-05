iPhone 18: Das Klapp-iPhone schiebt die Standard-Modelle ins Frühjahr

Apple könnte seinen gewohnten Jahresablauf in Sachen iPhone-Präsentationen im kommenden Jahr umstellen. Wie der Journalist Wayne Ma für das Onlinemagazin „The Information“ berichtet, will Apple 2026 erstmals ein faltbares iPhone veröffentlichen und damit verbunden die Markteinführung der Standardmodelle auf das Frühjahr 2027 verschieben.

Das klingt für unsere Ohren verwegen. Der Autor gibt sich mit Blick auf den von ihm genannten Zeitplan jedoch ziemlich sicher und beruft sich auf verschiedene nicht näher genannte Quellen.

Nur noch Pro-Modelle im Herbst

Dem Bericht zufolge wird Apple im Herbst des kommenden Jahres neben dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max ein iPhone 18 Air und zudem das erste faltbare iPhone vorstellen. Dieses Setup kann man dann vermutlich als das neue Pro-Paket der iPhone-Modelle bezeichnen, während die Standardversionen iPhone 18 und iPhone 18 Max erst im Frühjahr 2027 erscheinen sollen. Im Beiprogramm sei hier ein Nachfolger des iPhone 16e, also wohl das iPhone 18e geplant.

Die Grafiken sind mit KI erstellt und dienen lediglich der Illustration

Der Grund für diese Umstellung sei nicht allein darin zu suchen, dass man als Kunde bei der Vorstellung von sechs verschiedenen neuen iPhone-Modellen auf einmal vermutlich schnell den Überblick verlieren würde. Apple berücksichtige hier vor allem auch die Tatsache, dass dies auch eine erhebliche logistische Herausforderung darstellen würde.

Klapp-iPhone mit 8 Zoll Bildschirmgröße

Das faltbare iPhone soll im aufgeklappten Zustand über einen Bildschirm mit knapp acht Zoll Größe verfügen. Im geschlossenen Zustand liege die Bildschirmdiagonale bei rund 5,7 Zoll, also etwas kleiner als die 6,1 Zoll der derzeitigen Standardmodelle.

Zudem ist die Rede davon, dass die für das nächste Jahr erwarteten Pro-Modelle des iPhone 18 erstmals über unter dem Display verbaute Face-ID-Sensoren verfügen. Dies würde den Weg für ein tatsächlich vollflächiges Display bereiten, bei dem die Frontkamera nur noch durch eine kleine Öffnung erkennbar ist.

Der Bericht deutet auch an, dass Apple mit Problemen mit der Akkulaufzeit des angeblich für dieses Jahr geplanten iPhone 17 Air zu kämpfen hat. So sei ein überarbeitetes Batteriegehäuse in Planung, dass eine bessere Laufzeit ermöglichen soll.