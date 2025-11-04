"Testtarif" CallYa One wieder eingestampft
Vodafone Prepaid nach Bedarf: CallYa Classic ist zurück
Der im März von Vodafone eingeführte Prepaid-Tarif CallYa One hat es nicht lange gemacht. Nach nur einem halben Jahr hat Vodafone die Option wieder eingestellt. Vodafone bringt stattdessen den altbekannten Tarif CallYa Classic zurück und rückt diesen an dessen Stelle.
Die Konditionen der beiden Tarife unterscheiden sich im Detail. Grundsätzlich handelt es sich in beiden Fällen um Prepaid-Optionen, die ohne die sonst bei den CallYa-Tarifen üblichen, alle vier Wochen fälligen Basisgebühren abgerechnet werden. Kunden bezahlen stattdessen rein auf die jeweilige Nutzung bezogen.
Beim CallYa One hatte Vodafone mit einem Pauschalpreis von 1 Euro für jeden Tag, an dem der Tarif genutzt wird, kalkuliert. In diesem Preis waren dann eine Telefon- und SMS-Flat sowie 50 MB Datenvolumen für den jeweiligen Tag enthalten. Funktionen wie EU-Roaming oder WiFi-Calling wurden an den bezahlten Tagen ebenfalls freigeschaltet.
CallYa Classic rechnet genauer ab
Der jetzt wieder verfügbare CallYa Classic verzichtet ebenfalls auf die monatlichen Grundgebühren, setzt aber auf ein anderes, mehr am tatsächlichen Verbrauch orientiertes Abrechnungsmodell. Die Nutzung der enthaltenen Dienste wird auf Zeit- beziehungsweise Volumenbasis abgerechnet.
Für die Datennutzung fallen im Tarif CallYa Classic 3 Cent pro MB an. Telefongespräche werden mit 9 Cent pro Minute abgerechnet und für jede verschickte SMS-Nachricht bezahlt man ebenfalls 9 Cent.
Der Tarif lässt sich sowohl im 4G- beziehungsweise LTE-Netz von Vodafone sowie auch im 5G-Netz des Providers nutzen. EU-Roaming und WiFi-Calling sind bei den genannten Preisen für Telefonie und Kommunikation inbegriffen.
Vodafone mit 6 verschiedenen CallYa-Optionen
Ausführliche Informationen zur neuen Prepaid-Tarifstruktur von Vodafone findet ihr auf der CallYa-Übersichtsseite des Anbieters. Dort wird auch auf die zum Teil zeitlich begrenzten Sonderaktionen oder Boni wie etwa eine Gutschrift von 10 Euro bei Rufnummern-Mitnahme hingewiesen.
Der Classic Tarif ist schon die ganze Zeit verfügbar und war nie weg
Der alte CallYa-Classic-Tarif mit den gleichen Konditionen und ein iPhone mit unkontrollierbarem Datenverbrauch im Bereich der Systemhintergrunddienste waren Kostentreiber.
War weiterhin nutzbar aber wurde nicht für Neukunden vermarktet
Es sollte doch so einfach sein einfach den Menschen für Max 50€ pro Monat alles frei auch datenvolumem unbegrenzt und ohne das man ständig irgendetwas buchen oder aktivieren muss anzubieten !!
Das ist in Österreich für 35 beim großen Anbietet A1 vollkommen normal.
Die 5G Versteigerung hat in Österreich aber auch nur 300 Millionen Geld für alle Anbieter gekostet. In Deutschland waren es 6,6 Milliarden Geld. Kleiner aber feiner Unterschied wenn Vater Staat die Hände übermäßig aufhält dann kann man später halt auch keine schönen Tarife und Leistungen anbieten. Das muss man ja erstmal wieder einnehmen. Alle anderen Kosten in Deutschland mal noch nicht mitgerechnet.
Hi, ganz kurz dazu, falsch gewählte Politik.
Naja, 50€ ? Sowas ähnliches habe ich mit der Telekom Prepaid doch fast auch, ich zumindest komme sehr sehr locker mit 15GB im Monat aus, meistens nehme ich was mit in den nächsten Monat und das alles unter 10€ wenn man den Jahres Tarif bucht.
Also besser geht es meiner Meinung nach in Deutschland kaum noch.
Was bedeutet das für diejenigen, die ab März eine Callya One nur bestellen konnten? Muss man nun die Sim Karte ändern bzw. neu bestellen?
meinst Du nicht, hierfür wäre evt. die vodafone Hotline der richtige Ansprechpartner?
Wäre der Tarif etwas als Daten backup für die fritzbox? Internetausfälle sind bei uns nicht häufig und nicht sher lang aber es wäre gut wenn man die Haustür auch aufbekommt wenn das internet mal streikt ^^
Bei 3 Euro pro 100 MB sehe ich den Classic nicht als Datentarif. Vielleicht wenn du immer ausreichend Guthaben vorhältst, um im Falle eines Falles die 10-GB-Tagesoption (ab 4,99) via App auf deinem mitgeführten Phone zu aktivieren. Aber als automatisierte Absicherung mit nahtlosem Übergang zwischen Festnetz/Mobilfunk, nope.
Ärgerlich : E-Sim für Apple-Watch / Galaxy-Watch gibt es nicht mit calya, obwohl die eher wenig Daten verbrauchen. Und selbst wenn es eine „Multi-card“ zusatzoption gäbe, wäre sie wohl einfach zu teuer. Also praktisch nicht existent
Ja das sehe ich auch als größtes Manko an.
Wenn dies endlich geändert werden würde, würde ich meine Apple watch endlich gegen eine mit MultiSim tauschen.
+1 definitiv