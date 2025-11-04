Vodafone Prepaid nach Bedarf: CallYa Classic ist zurück

Der im März von Vodafone eingeführte Prepaid-Tarif CallYa One hat es nicht lange gemacht. Nach nur einem halben Jahr hat Vodafone die Option wieder eingestellt. Vodafone bringt stattdessen den altbekannten Tarif CallYa Classic zurück und rückt diesen an dessen Stelle.

Die Konditionen der beiden Tarife unterscheiden sich im Detail. Grundsätzlich handelt es sich in beiden Fällen um Prepaid-Optionen, die ohne die sonst bei den CallYa-Tarifen üblichen, alle vier Wochen fälligen Basisgebühren abgerechnet werden. Kunden bezahlen stattdessen rein auf die jeweilige Nutzung bezogen.

Beim CallYa One hatte Vodafone mit einem Pauschalpreis von 1 Euro für jeden Tag, an dem der Tarif genutzt wird, kalkuliert. In diesem Preis waren dann eine Telefon- und SMS-Flat sowie 50 MB Datenvolumen für den jeweiligen Tag enthalten. Funktionen wie EU-Roaming oder WiFi-Calling wurden an den bezahlten Tagen ebenfalls freigeschaltet.

CallYa Classic rechnet genauer ab

Der jetzt wieder verfügbare CallYa Classic verzichtet ebenfalls auf die monatlichen Grundgebühren, setzt aber auf ein anderes, mehr am tatsächlichen Verbrauch orientiertes Abrechnungsmodell. Die Nutzung der enthaltenen Dienste wird auf Zeit- beziehungsweise Volumenbasis abgerechnet.

Für die Datennutzung fallen im Tarif CallYa Classic 3 Cent pro MB an. Telefongespräche werden mit 9 Cent pro Minute abgerechnet und für jede verschickte SMS-Nachricht bezahlt man ebenfalls 9 Cent.

Der Tarif lässt sich sowohl im 4G- beziehungsweise LTE-Netz von Vodafone sowie auch im 5G-Netz des Providers nutzen. EU-Roaming und WiFi-Calling sind bei den genannten Preisen für Telefonie und Kommunikation inbegriffen.

Vodafone mit 6 verschiedenen CallYa-Optionen

Ausführliche Informationen zur neuen Prepaid-Tarifstruktur von Vodafone findet ihr auf der CallYa-Übersichtsseite des Anbieters. Dort wird auch auf die zum Teil zeitlich begrenzten Sonderaktionen oder Boni wie etwa eine Gutschrift von 10 Euro bei Rufnummern-Mitnahme hingewiesen.