Mova kündigt Verkaufsstart an

Meowgic Pod LR10: App-Katzenklo mit automatischer Entleerung
Der Smart-Home-Anbieter Mova hat sein Produktportfolio um eine automatisierte Katzentoilette erweitert. Das Gerät hört auf den Namen Meowgic Pod LR10 Prime, lässt sich per App steuern und soll laut Hersteller mehrere Wochen ohne manuelle Reinigung auskommen. Nach einer Testphase im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne wird das Gerät noch in diesem Monat auch offiziell in den Handel kommen.

Mova Meowgic Pod 1

Den Angaben von Mova zufolge erkennt das Gerät über Sensoren, wann eine Katze die Toilette benutzt hat, und startet anschließend einen automatischen Reinigungszyklus. Ein Trennsystem soll sowohl feste Abfälle entfernen als auch das Streubett säubern und die Abfälle zentral sammeln. Das Fach für Abfälle fasst rund elf Liter und muss laut Hersteller wesentlich seltener geleert werden als bei vergleichbaren Geräten der Fall. Mova nennt hier einen Zeitraum von bis zu 15 Tagen. Die Innenflächen der Toilette bestehen aus beschichtetem Material, das verhindern soll, dass Reste anhaften, damit sich auch weiche Abfälle einfach entsorgen lassen.

Geruchsfilter und Luftreinigung integriert

Zur Minderung von Gerüchen nutzt das Gerät ein kombiniertes System aus Aktivkohlefilterung und automatischem Sprühnebel. Damit sollen unangenehme Gerüche neutralisiert werden, bevor sie sich im Raum ausbreiten, um rund um die Uhr für ein frisches und hygienisches Umfeld zu sorgen.

Mova Meowgic Pod 2

Mova hebt besonders das integrierte Schutzsystem hervor, das Bewegungen der Tiere erfassen und den Betrieb bei Bedarf automatisch stoppen soll. Die halboffene Kabine bietet ein Volumen von rund 110 Litern und soll auch für größere Tiere ausreichend Platz bieten.

Steuerung per App

Über die zugehörige App lassen sich Reinigungsvorgänge, Geruchskontrolle und Benachrichtigungen verwalten. Nutzer können Einstellungen wie die Reinigungsintervalle oder den Verbrauch von Streu und Reinigungsmitteln anpassen. Die App informiert außerdem über Wartungshinweise und mögliche Störungen.

Mova Meowgic Pod App

Konkrete Preisangaben des Herstellers liegen uns noch nicht vor. Im Rahmen der zugehörigen Kickstarter-Kampagne wurde ein offizieller Verkaufspreis von 549 Dollar genannt. Zum Marktstart am 20. November ist für Frühbesteller ein Nachlass von 100 Euro vorgesehen.
04. Nov. 2025 um 11:40 Uhr von chris Fehler gefunden?


    17 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wie gut funktionieren denn schon vorhandene Geräte auf dem Markt?

  • Bei uns läuft schon seit nem Jahr der puramax 2 oder so.
    Funktioniert ganz gut und bei zwei Katern auf jeden Fall eine Arbeitserleichterung. Nichts, desto trotz muss man das Gerät natürlich regelmäßig reinigen und das sollte man alle 2-3 Wochen auch einmal gründlich durchführen. Dadurch hat man einen erhöhten Verschleiß an Streu. Ansonsten ist es natürlich im täglichen doing eine sehr große Erleichterung.

  • Sir Rolf von Herd

    Ehe ich mir ein 500€ Katzen-Scheißhaus in die Bude stelle, was dann wahrscheinlich nach einem oder zwei Jahren den Geist aufgibt, nutz ich lieber täglich die Schaufel :D

  • Mein Kater kackt am liebsten in die normale Toilette wenn ich den Deckel offen lasse. Nur das mit dem Spühlen hat er noch nicht drauf, freut sich aber wenn ich abdrücke und er sehen kann wie seine Würstchen im Wasserstrudel verschwinden…;O)

  • Man hält eine Kreatur zuhause gefangen und kauft dann teure Sachen um die Hinterlassenschaften nicht mehr selber beseitigen zu müssen. Das ist schon grotesk.

    • Ach komm,
      es gibt ganz andere Baustellen, an die man ran gehen kann.

      Ich erinnere mich an die Millionen (wie viele sind das wohl gewesen in all den Jahren/ Jahrzehnten?) männliche Kücken die in zerhacker geworfen oder vergast wurden.

      Tja, und wie unser Fleisch auf den Teller kommt…

  • Und ich dachte das ist ein neuer Luftreiniger von dyson.

