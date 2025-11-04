Alte Apple-Home-Architektur wird noch bis Februar unterstützt

Apple hat das ursprünglich für diesen Herbst angekündigte Ende der Unterstützung seiner alten HomeKit-Architektur verschoben. Nutzern, die noch die vorherige Version von Apple Home verwenden, hat das Unternehmen nun eine Gnadenfrist bis zum 10. Februar 2026 eingeräumt. Der Hinweis im zugehörigen Support-Dokument wurde entsprechend aktualisiert.

Apple zufolge ist die Umstellung vor allem nötig, um Störungen bei Automationen und Geräteverbindungen zu vermeiden. Mit der Aktualisierung soll zudem die allgemeine Leistung von Apples Smarthome-Plattform verbessert und die Unterstützung für zusätzliche Geräte, darunter auch Saugroboter, erweitert werden.

Der 10. Februar 2026 ist übrigens ein Dienstag. Wer spekulieren will, darf an diesem Tag ein wichtiges Update für iOS, möglicherweise sogar die Einführung der neuen Siri-Funktionen erwarten.

Basis für zusätzliche Funktionen

Darüber hinaus weist Apple darauf hin, dass mit der aktuellen Version von Apple Home auch zuvor nicht vorhandene Funktionen wie die Möglichkeit, die Steuerung der eigenen Smarthome-Geräte für andere Nutzer freizugeben oder einen Verlauf der Aktivitäten einzelner Geräte über die vergangenen 30 Tage hinweg einzusehen.

Grundsätzlich sollte der Wechsel auf den aktuellen Unterbau von Apple Home inzwischen für niemand mehr eine allzu große Hürde darstellen. Die Einführung der neuen Architektur war allerdings mit enormen Turbulenzen verbunden, die unter anderem dazu geführt hatten, dass Apple das Update für längere Zeit komplett zurückgezogen hatte.

Massive Probleme bei der Einführung

Schon der Zeitpunkt der Freigabe des entsprechenden Updates war mutig gewählt. Apple hatte sich Ende 2022 dazu entschlossen, nur zwei Wochen vor Weihnachten mit der grundlegenden Umstellung der Basis seines Smarthome-System zu beginnen. Die daraufhin von Nutzern gemeldeten massiven Probleme haben dann dafür gesorgt, dass Apple das Update nur wenige Tage nach seiner Freigabe wieder zurückziehen musste und über mehrere Wochen hinweg damit beschäftigt war, die bei Kunden aufgetretenen Probleme zu beheben und eine neue, fehlerfreie Version der Aktualisierung bereitzustellen.

Seit der Veröffentlichung von iOS 16.4 im Frühjahr 2023 sollten die vorherigen Probleme allerdings vollständig behoben sein und der Aktualisierung von dieser Seite hier nichts mehr im Wege stehen.