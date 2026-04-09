Jahrespaket M jetzt mit 250 GB Daten
Vodafone passt Prepaid-Jahrestarife erneut an
Bei Vodafone gibt es erneut eine Änderung im Portfolio der CallYa Prepaid-Jahrestarife zu verzeichnen. Der Anbieter hat das Datenvolumen in der Tarifstufe M jetzt dauerhaft auf 250 GB erhöht.
Laut der Ankündigung von Vodafone stehen Nutzern damit bei unverändertem Preis auf das Jahr gerechnet 70 GB mehr an Datenvolumen zur Verfügung. Auf dem Papier stimmt diese Rechnung auch. Allerdings konnte man den CallYa Jahrestarif M schon über mehrere Wochen hinweg mit einem auf 240 GB erweiterten Datenvolumen buchen. Nun steigt das enthaltene Datenvolumen auf jeden Fall um weitere 10 GB. und Vodafone verzichtet fortan auf den Zusatz, dass diese Änderung nur für kurze Zeit Bestand hat.
So sehen die neuen CallYa-Jahrestarife aus
Damit präsentiert sich das neue Prepaid-Jahresangebot von Vodafone ab sofort wie folgt: Mit dem CallYa Jahrespaket XS bekommt man 20 GB Datenvolumen zum Preis von 49,99 Euro. Das CallYa Jahrespaket M enthält jetzt 250 GB Daten für weiterhin 99,99 Euro. Im CallYa Jahrespaket XL kann man für 199,99 Euro 1.000 GB Daten über ein Jahr hinweg verbrauchen.
Vodafone betont, dass das in den CallYa-Jahrestarifen enthaltene Datenvolumen flexibel über das gesamte Jahr verteilt und nach individuellem Bedarf genutzt werden kann. Somit ist es auch möglich, über mehrere Wochen oder Monate hinweg gar nichts zu verbrauchen und sein Kontingent konzentriert auf einen oder mehrere kurze Zeiträume verteilt zu nutzen.
eSIM und 5G inklusive
Die CallYa-Tarife unterstützen standardmäßig den Zugang zum 5G-Netz von Vodafone und lassen sich wahlweise in Verbindung mit einer klassischen SIM-Karte oder als eSIM nutzen. Zudem besteht in sämtlichen Tarifen die Möglichkeit, in schlecht ausgebauten Mobilfunkbereichen über WLAN zu telefonieren.
Kunden mit einem bestehenden Festnetzanschluss von Vodafone erhalten in allen CallYa-Tarifen darüber hinaus monatlich ein zusätzliches Gigabyte Datenvolumen. Voraussetzung ist, dass die Prepaid-Karte bei Vodafone einem Haushalt zugeordnet ist.
Telekom, Vodafone, Congstar…
Ich versteh bis heute nicht warum die Prepaid Karten mittlerweile bessere Konditionen (Preis/Leistung Datenvolumen) haben als die Tarife mit Vertrag.
Weiß jemand warum das so ist?
Beispiel congstar:
Prepaid (Preis pro 4 Wochen):
7 GB = 7 €
30 GB = 10 €
45 GB = 12 €
Tarife mit Vertrag:
10 GB = 14 €
30 GB = 19 €
Außer bei der Telekom selbst wo kriegt man selbst jetzt unbegrenztes Datenvolumen für 15 € ist zwar Plus Karte aber dennoch.
Die Tarife für Neukunden sind gegenüber den Pripaid-Tarifen momentan tatsächlich fast sinnfrei. Bei Bestandskunden mit hohen Monatsvolumen sieht das aber schon ein wenig anders aus.
Das ist doch schon länger so. Ich hab im Lauf der Jahre schon viele Netze und Tarife durch.
Prepaid ist für die gebotene Leistung unschlagbar, insbesondere wenn man bei Aktionen wie letztes Jahr bei der Telekom zuschlägt. Hab über 60GB Daten monatlich inklusive Datenmitnahme in den nächsten Monat, daher meist über 100 GB, komplett Flat Telefonie und 5G mit maximaler Geschwindigkeit für 10€.
Kann nicht verstehen, wieso man feste Verträge macht, muss so ein Gewohnheitsding sein, sowas wie bei der Sparkasse sein.
Hallo,
bitte teile uns doch mal deinen Tarif mit?
Die Telekom hatte im vergangen Jahr, im Juni, zu ihrem 30 jährigen einen 30GB Prepaid Tarif für 10€ monatlich (pro 4 Wochen) im Angebot. Der Jahrestarif dazu kam im November.
Auch wenn die Telekom dieses Jahr die Tarife erhöht hat, von 30GB auf 37GB bei 10€ pro Monat (pro 4 Wochen) und dazu die Option der Datenmitnahme in den nächsten Monat, so komme ich in meiner Rechnung nicht auf deine „über 100GB pro Monat“ Angaben.
Wir sprechen von 10€ pro Monat, als Einsatz wie Du sagst.
Die Sparkasse, kann unter Umständen sogar besser sein als andere Banken ist bei mir zum Beispiel der Fall . Kommt ja auch immer auf Preis/Leistung an und da zahlt man, wenn die Leistung passt gerne ein wenig mehr.
Michaels 100GB Tarif zu 10€ bei der Telekom würde mich auch interessieren. Habe für 99,95€ beim Jahrestarif Black Friday zugeschlagen. Damals 30GB pro Monat mit Datenübernahme. Diese 30 GB wurden dann auf 37GB erhöht. Die nächsten Tage müsste ich das erste Mal mit 74GB in den neuen Monat gehen. Es sind aber „nur“ 37GB monatlich
Ich habe aufgrund meines langjährigen Vertrags das Maximum, dass man momentan bei der Telekom prepaid haben kann. Mein Jahresvertrag hat 37 GB pro Monat +10 GB Datenbonus, sowie die Mitnahme des nicht verbrauchten Datenvolumens in den Folgemonat. Ich beginne den Monat also mit maximal 84 GB Datenvolumen.
Die von Ihnen genannten 100 GB monatlich kann ich beim besten willen nicht nachvollziehen, sie sind für mich nicht plausibel.
Nach über 30 Jahren postpaid bin ich auf prepaid umgestiegen (Congstar). Sagenhaft günstig, aber tatsächliche Verfügbarkeit doch eingeschränkt: volles Signal, aber trotzdem kein Datenverkehr. Ist ja auch logisch, wer weniger zahlt steht weiter hinten in der Schlange.
Das ist mittlerweile der einzige Punkt, der für Postpaid (beim Netzbetreiber direkt) spricht.
ich benutze telekom magenta mobil prepaid M
9,95 pro monat
20 gb daten in 4 wochen
eins vorteil 1 gb
daten bonus 4,5 gb
datenmitname vormonat 19,6 gb
das sind 45,1 gb !!
ich brauche auch nicht wirklich viel daten,
aber incl. hotspot, 5g und vor allem
nicht gedrosselt (250 mb im download)
und vernünftige roaming partner im eu ausland !
Bei fraenk gibt es für 10,-€/Monat ganze 20GB +5G im Netz der Telekom und mit Freundschaftswerbung sogar noch 5GB dazu.
Ich nutze premium sim.
8GB I’m Monat für 6.99 monatlich.
Ich bin ständig I’m wlan entweder bei der Arbeit oder zuhause.
Ich tracke mein Verbrauch jeden Monat und setzte die Menge genutzt am 01. monatlich zurück.
Ich glaube im 5g nutze ich höchsten 2 bis 3 gb monatlich.
Ist auch für ganz Europe mit den Daten Kontingent.
Vielleicht schaue ich zu wenig YouTube im vergleich zu andere an oder weil ich meine Musik playlists runtergeladen habe das ich auch da wenig habe zum runterladen.
Man muss halt selber schauen was für ein selber Sinn macht. Beraten kann dir jeder ;-)