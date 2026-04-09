Bei Vodafone gibt es erneut eine Änderung im Portfolio der CallYa Prepaid-Jahrestarife zu verzeichnen. Der Anbieter hat das Datenvolumen in der Tarifstufe M jetzt dauerhaft auf 250 GB erhöht.

Laut der Ankündigung von Vodafone stehen Nutzern damit bei unverändertem Preis auf das Jahr gerechnet 70 GB mehr an Datenvolumen zur Verfügung. Auf dem Papier stimmt diese Rechnung auch. Allerdings konnte man den CallYa Jahrestarif M schon über mehrere Wochen hinweg mit einem auf 240 GB erweiterten Datenvolumen buchen. Nun steigt das enthaltene Datenvolumen auf jeden Fall um weitere 10 GB. und Vodafone verzichtet fortan auf den Zusatz, dass diese Änderung nur für kurze Zeit Bestand hat.

So sehen die neuen CallYa-Jahrestarife aus

Damit präsentiert sich das neue Prepaid-Jahresangebot von Vodafone ab sofort wie folgt: Mit dem CallYa Jahrespaket XS bekommt man 20 GB Datenvolumen zum Preis von 49,99 Euro. Das CallYa Jahrespaket M enthält jetzt 250 GB Daten für weiterhin 99,99 Euro. Im CallYa Jahrespaket XL kann man für 199,99 Euro 1.000 GB Daten über ein Jahr hinweg verbrauchen.

Vodafone betont, dass das in den CallYa-Jahrestarifen enthaltene Datenvolumen flexibel über das gesamte Jahr verteilt und nach individuellem Bedarf genutzt werden kann. Somit ist es auch möglich, über mehrere Wochen oder Monate hinweg gar nichts zu verbrauchen und sein Kontingent konzentriert auf einen oder mehrere kurze Zeiträume verteilt zu nutzen.

eSIM und 5G inklusive

Die CallYa-Tarife unterstützen standardmäßig den Zugang zum 5G-Netz von Vodafone und lassen sich wahlweise in Verbindung mit einer klassischen SIM-Karte oder als eSIM nutzen. Zudem besteht in sämtlichen Tarifen die Möglichkeit, in schlecht ausgebauten Mobilfunkbereichen über WLAN zu telefonieren.

Kunden mit einem bestehenden Festnetzanschluss von Vodafone erhalten in allen CallYa-Tarifen darüber hinaus monatlich ein zusätzliches Gigabyte Datenvolumen. Voraussetzung ist, dass die Prepaid-Karte bei Vodafone einem Haushalt zugeordnet ist.