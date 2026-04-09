Tractive stellt neue Haustier-Tracker mit App vor

Tractive hat sein Portfolio an Ortungsgeräten für Hunde und Katzen um zwei neue Modelle erweitert. Die Geräte bringen technische Verbesserungen und erweitern die bisherigen GPS- und Gesundheitsfunktionen der Tracker.

Tractive versteht sich nach eigenen Angaben nicht mehr nur als Anbieter von Ortungstechnik, sondern als Plattform für Sicherheit und Gesundheitsüberwachung von Haustieren. Über die App des Herstellers können Nutzer über die Positionsbestimmung hinaus Informationen zum Verhalten und zum körperlichen Zustand ihrer Tiere erhalten. Die Geräte erfassen unter anderem Bewegungsaktivität, Ruhezeiten sowie bestimmte Vitalwerte. Dies soll insbesondere die Früherkennung von Beschwerden und Krankheiten unterstützen. Veränderungen bei der Herz- oder Atemfrequenz oder beim Schlafverhalten können laut Tractive Hinweise auf gesundheitliche Probleme sein.

Modell für Katzen ins Halsband integriert

Mit dem neuen Modell Cat 6 Mini richtet sich Tractive speziell an Katzenhalter. Das Gerät ist erstmals direkt in ein Halsband integriert und soll typische Verhaltens- und Bewegungsmuster von Katzen erfassen. Nach Angaben des Unternehmens kann der Tracker unter anderem die Ruhe-Herzfrequenz und die Atemfrequenz messen und Abweichungen erkennen. Solche Veränderungen könnten auf Stress oder gesundheitliche Beschwerden hindeuten.

Mithilfe der integrierten Ortungsfunktion soll sich präzise nachvollziehen lassen, welche Wege eine Katze regelmäßig zurücklegt und welche Bereiche sie bevorzugt aufsucht.

Hunde-Tracker mit 6-Wochen-Akku

Für Hunde hat Tractive das Modell Dog 6 XL neu im Programm. Es ist nach Angaben des Herstellers für größere und besonders aktive Tiere ausgelegt und soll mit einer Akkulaufzeit von bis zu sechs Wochen deutlich länger durchhalten als das Standardmodell der Serie. Im Sommer soll zudem eine Variante mit besonders widerstandsfähigem Gehäuse folgen.

Von den neu eingeführten Softwarefunktionen profitieren laut Hersteller alle Besitzer von Geräten der Dog-6-Serie. Im Mittelpunkt steht dabei die Auswertung von Verhaltensdaten. So kann das System etwa Veränderungen beim Kratzverhalten erkennen. Eine Zunahme solcher Aktivitäten kann ein Hinweis auf Allergien, Hautprobleme oder Stress sein.

Neue Funktionen auch für bestehende Geräte

Parallel zu den neuen Geräten hat Tractive auch die App-Funktionen erweitert. Ein überarbeiteter Gesundheitsbereich und automatische Zusammenfassungen sollen jederzeit einen schnellen Überblick über den Zustand des Tieres ermöglichen.

Die neuen Modelle sind ab sofort für 69 Euro beziehungsweise 79 Euro erhältlich. Für die Nutzung ist ein kostenpflichtiges Abonnement mit monatlichen Preisen ab 5 Euro erforderlich.