Modelle für Katzen und Hunde
Tractive stellt neue Haustier-Tracker mit App vor
Tractive hat sein Portfolio an Ortungsgeräten für Hunde und Katzen um zwei neue Modelle erweitert. Die Geräte bringen technische Verbesserungen und erweitern die bisherigen GPS- und Gesundheitsfunktionen der Tracker.
Tractive versteht sich nach eigenen Angaben nicht mehr nur als Anbieter von Ortungstechnik, sondern als Plattform für Sicherheit und Gesundheitsüberwachung von Haustieren. Über die App des Herstellers können Nutzer über die Positionsbestimmung hinaus Informationen zum Verhalten und zum körperlichen Zustand ihrer Tiere erhalten. Die Geräte erfassen unter anderem Bewegungsaktivität, Ruhezeiten sowie bestimmte Vitalwerte. Dies soll insbesondere die Früherkennung von Beschwerden und Krankheiten unterstützen. Veränderungen bei der Herz- oder Atemfrequenz oder beim Schlafverhalten können laut Tractive Hinweise auf gesundheitliche Probleme sein.
Modell für Katzen ins Halsband integriert
Mit dem neuen Modell Cat 6 Mini richtet sich Tractive speziell an Katzenhalter. Das Gerät ist erstmals direkt in ein Halsband integriert und soll typische Verhaltens- und Bewegungsmuster von Katzen erfassen. Nach Angaben des Unternehmens kann der Tracker unter anderem die Ruhe-Herzfrequenz und die Atemfrequenz messen und Abweichungen erkennen. Solche Veränderungen könnten auf Stress oder gesundheitliche Beschwerden hindeuten.
Mithilfe der integrierten Ortungsfunktion soll sich präzise nachvollziehen lassen, welche Wege eine Katze regelmäßig zurücklegt und welche Bereiche sie bevorzugt aufsucht.
Hunde-Tracker mit 6-Wochen-Akku
Für Hunde hat Tractive das Modell Dog 6 XL neu im Programm. Es ist nach Angaben des Herstellers für größere und besonders aktive Tiere ausgelegt und soll mit einer Akkulaufzeit von bis zu sechs Wochen deutlich länger durchhalten als das Standardmodell der Serie. Im Sommer soll zudem eine Variante mit besonders widerstandsfähigem Gehäuse folgen.
Von den neu eingeführten Softwarefunktionen profitieren laut Hersteller alle Besitzer von Geräten der Dog-6-Serie. Im Mittelpunkt steht dabei die Auswertung von Verhaltensdaten. So kann das System etwa Veränderungen beim Kratzverhalten erkennen. Eine Zunahme solcher Aktivitäten kann ein Hinweis auf Allergien, Hautprobleme oder Stress sein.
Neue Funktionen auch für bestehende Geräte
Parallel zu den neuen Geräten hat Tractive auch die App-Funktionen erweitert. Ein überarbeiteter Gesundheitsbereich und automatische Zusammenfassungen sollen jederzeit einen schnellen Überblick über den Zustand des Tieres ermöglichen.
Die neuen Modelle sind ab sofort für 69 Euro beziehungsweise 79 Euro erhältlich. Für die Nutzung ist ein kostenpflichtiges Abonnement mit monatlichen Preisen ab 5 Euro erforderlich.
Der Katzen Akku hält nur 7 Tage, nein danke. Dann lieber AirTag mit entsprechendem Adapter am Halsband. Da hat man 1 Jahr Ruhe.
Ein AirTag ist völlig ungeeignet
Der Name mit Held passt! Einen Air Tag mit einem Tractive Tracker zu vergleichen, ist in etwa das Gleiche, als würde man einen Baggermotor mit einer Banane vergleichen!
Dann such mal deinen Vierbeiner in einem Wald, wenn er nur einen AirTag trägt – viel Spaß
Dann noch ein Geschirr mit iPhoneXS oder so Huckepack, dann finer auch ein AirTag hehe
Und dann kommt AppleHeld mit der Argumentation: Hält nur 2 Tage :-)
Hallo Fabian, ich bin Tractive-Nutzer und kann Dir aus mehr jähriger Erfahrung sagen, dass Du im „Wald“ einen verlorenen Tractive-Tracker nicht mehr findest. Er sieht keinen Sateliten – finito.
Sobald das Tier sich übrigens in der Homezone befindet, kannst Du das Suchen ebenfalls einstellen – keine Chance. Warum sucht man in der Homezone? Wenn das Halsband abgerissen wird (zum Schutz des Tieres sehr sinnvolle Lösung!), musst Du schon genau wissen, wo es ist, damit Du es finden kannst.
Ich bin selbst Tractive-Nutzer und habe im Wald keinerlei Probleme mit der Ortung. Ich habe den Intervall auf 5 Minuten eingestellt und ich schreibe eben gerade aus einem Wald und bei beide Hunden sehe ich den Standort und auch Live.
AirTag macht bei Tieren gar keinen Sinn.
Was habt ihr für Probleme? Das klappt bei meiner Katze seit Jahren. Aber kauft gerne euren Tracker, zahlt noch extra 5€ jeden Monat und lädt jede Woche den tracker auf. Meine Güte.
Denke, dass du die Problematik nie verstehen wirst! Bye Bye Katze!
Was sind denn so die günstigsten Sim-Karten, die man für China-GPS Tracker nutzen kann?
Ich empfehle prepaid-Karte mit dem kleinstmöglichen Daten-Paket.
z.B. Congstar, Penny Mobil, ja! Mobil.
Eigentlich sind alle drei Congstar.
100 MB kosten im Monat 1,99€
Brauchst du mehr zum tracken?
Hab gerade 1GB für 2€/4 Wochen über Congstar Prepaid abgeschlossen.
Verstehe die Frage nicht!
Wir sind eine Plattform für … blablabla damit wir ein Abo verkaufen können. Kommt schon. Ich liebe unseren Vierbeiner auch. Aber ich will doch nur wissen wo er ist, wenn er stiften geht ;-)
Und genau dafür gibt es Tractive!
Nenn doch mal eine Alternative, die das kann und macht, was Tractive macht! Wohlgemerkt in Echtzeit und live, so dass man seinen Hund wiederfindet!
Gibt’s bei reactive keine weiteren Kosten für sim Karte etc?
Im Prinzip kaufst du den Tracker einmalig und die weiteren Kosten, sind die der SIM Karte, die man monatlich, jährlich oder 2 jährlich bezahlen kann! Eigentlich genau das selbe wie bei einem Handy und somit kann man live den Hund verfolgen und wiederfinden, sollte er im Wald oder Feld mal eine Witterung aufgenommen haben! Das sind die einzigen Tracker, die Sinn machen!
leider nur bedingt als Alternative, da recht groß:
https://tracker.fressnapf.de/cat/
So ein Teil als Halsband wie von tractive, nur ohne Abo wäre genau das Richtige.
Fressnapf hat den Verkauf eingestellt. Steht auch ganz oben auf der Seite
Ich hätte gern den Katzentracker im Halsband für meinen Hund mit den Funtionen des „Standard“-Trackers. Selbst der ist für meinen kleinen etwas zu groß (7kg). Und gibt es das Jahrespaket jetzt nicht mehr?
Wobei 5€ im Monat sind ja sogar günstiger als das Jahrespaket (sind bisher 70€ bei mir).
Ne integrierte Kamera wäre im Katzentracker mal interessant.
Ansonsten bin ich mit den Geräten zufrieden.
Wir haben den Tracker von Fressnapf. Der ist wirklich gut. Ohne Abo, dafür mit Licht und der Standort ist sehr nah an „Echtzeit“.
Für 2 Jahre, solange ist die SIM Karte im Preis erhalten! Danach muss man, wie bei tractive nachzahlen! Aber ja, ist eigentlich die einzige gute Alternative!
Die Verlängerung nach den ersten beiden Jahren kostet per heute für 12 Monate ca. 10 Euro. Finde ich fair
Das ist es!
Schade nur das Fressnapf den Hundetacker eingestampft hat. Du kannst für Bestandstracker jetzt irgendwie noch 2 Jahre verlängern und dann wird der Service eingestampft. Die Geräte bekommst du auch nicht mehr. Ich hab die 1. Generation und wollte den ersetzen, aufgrund der Tatsache das die den eingestellt haben bin ich auch bei Tractive gelandet.
Warum ist ein AirTracker für Tiere ungeeignet?
Ironie? Wenn die Frage ernst gemeint ist, solltest du dir erstmal das Funktionsprinzip eines AirTags anschauen!
Damit ist aber seine Frage nicht beantwortet oder kannst Du es selbst nicht wirklich erklären?
Wenn man das Funktionsprinzip von elektrischen Geräten nicht kennt und keinen Plan hat, bringt das beantworten von sinnfreien Fragen nichts! Außerdem ist die Frage beantwortet, indem ich den Rat gegeben habe, sich das Funktionsprinzip mal anzuschauen! Dann ist die Frage nämlich beantwortet und ergibt sich! Aber dann müsste man sich ja die Mühe machen, selber mal etwas zu begreifen! Für viele Menschen zu anstrengend!
Im Wald gibt es in der Regel kein tracker-Netz, hierfür benötigt man mehrere I-devices. Soviel Landwirte, Jäger, Förster, Waldarbeiter, Vermessungstechniker und Forscher werden zur gewünschten Zeit wohl kaum unterwegs sein.
Ein AirTag kommt ohne GPS. Er nutzt und braucht, vereinfacht gesagt, andere iPhones, um seinen Standort zu aktualisieren. In der Stadt mag das Funktionieren, aber wenn du deinen Hund im Wald „verlierst“, müsste jemand mit einem iPhone in seiner Nähe sein, damit du den Standort siehst, sonst siehst du nur den Standort, wo er das letzte mal mit einem iPhone verbunden war.
Hallo Heinz,
Der Airtag ist eine gute Maßnahme, um Sachen zu finden. Wenn Du – wie ich zwar in der Stadt wohnst, aber in einem Bereich, in dem es fast ausschlißlich Android-Geräte gibt, kommt die Ortung mehr einer Wette gleich, wann ein Iphone zufällig in dem Bereich unterwegs ist.
Es kann gut funktionieren, dafür hast Du aber keine Garantie. Wenn Du den Airtag piepsen lassen willst, kommt der nächste Spezialeffekt. Das Piepsen kannst Du in der freien Natur oder zwischen Häuser oft nicht richtig orten. Dann kann im Display noch so schön „In der Nähe“ stehen.
Wenn Du übrigens einmal den Tracker geortet hast („In der Nähe“) und Du den Standort wechselst, zieht Wo-ist den Standort quasi mit dir mit. Zumindest für michzwar erklärbar aber nicht immer hilfreich.
Du merkst, ich bin ein wenig Leid-geprüft.
Muss man ein Abo bei denen abschließen oder kann man auch eine eigene Simkarte einlegen und es funktioniert genauso mit der App?
Du musst ein Abo abschließen 144€ für 2 Jahre.