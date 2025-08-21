Türschloss GO 2 von Tedee jetzt auch in Aluminium

Der Hersteller Tedee hat sein smartes Türschloss GO 2 in einer neuen Ausführung vorgestellt. Das Gerät wird nun auch mit einem Gehäuse aus Aluminium in den Farben Schwarz und Silber angeboten. Die Metallversion soll robuster sein und zugleich einen hochwertigeren Eindruck vermitteln, ohne dass sich Abmessungen oder Funktionsweise des Schlosses ändern. Das Tedee-Schloss zählt mit einem Durchmesser von 57 Millimetern zu den kompaktesten und dezentesten Produkten in diesem Segment.

Auch das Tedee-Smartlock setzt darauf, dass ein in der Tür befindlicher Schlüssel oder Adapter motorgesteuert bewegt wird. Das Schloss wird auf der Innenseite einer Tür montiert und greift auf den bereits vorhandenen Schließzylinder zurück. Weitere Hardware ist nicht erforderlich, lediglich der Schlüssel oder alternativ ein im Lieferumfang enthaltener Adapter muss dauerhaft von innen stecken. Der Vorteil solcher Nachrüstlösungen ist es, dass die Tür von außen weiterhin auch klassisch mit einem Schlüssel geöffnet werden kann.

Die Bedienung erfolgt per Bluetooth über die für iOS und Android erhältliche Tedee-App. Nutzer können die Tür mit dem Smartphone öffnen oder automatisch entriegeln lassen, wenn sie sich nähern. In der App können digitale Zugangsrechte vergeben, eingeschränkt oder zeitlich begrenzt werden. Zudem führt die Anwendung ein Protokoll, aus dem hervorgeht, wann und wie die Tür geöffnet wurde.

Kein HomeKit, aber Matter-Support geplant

Mithilfe der als Zubehör erhältlichen Tedee-Bridge lässt sich das Türschloss auch aus der Ferne verwalten und bedienen. Zudem besteht auf diesem Weg die Möglichkeit, das Schloss in Smarthome-Plattformen wie Amazon Alexa, Google Home, Fibaro oder Loxone einzubinden.

Apple Home wird von Tedee bislang nicht unterstützt. Hier verweist der Hersteller auf die geplante Unterstützung des Matter-Standards. Auf diesem Weg wäre dann auch eine Einbindung in die Smarthome-Plattfrom von Apple möglich.

Preise und Verfügbarkeit

Das Tedee GO 2 Aluminium wird in den Farben Schwarz und Silber angeboten. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 129 Euro. Neben der Einzelausführung gibt es Bundles mit der Tedee-Bridge und dem Keypad Pro, die über Händler wie Amazon und tink erhältlich sind.