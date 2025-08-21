Wenige Wochen vor dem Verkaufsstart der neuen iPhone-17-Modelle weitet Apple seine Produktionskapazitäten deutlich aus. Einem Bloomberg-Bericht zufolge produzieren Apples Fertigungspartner die Geräte mittlerweile in fünf Fabriken in Indien, darunter zwei erst kürzlich eröffnete Werke. Zum ersten Mal sollen dort alle Varianten der kommenden iPhone-17-Reihe, einschließlich der Pro-Modelle, von Beginn an gefertigt und von dort in die USA geliefert werden.

Apples Bestreben, den Ausstoß der iPhone-Produktion für den US-Markt in Indien zu erhöhen, hat wohl vor allem strategische Gründe. Apple will auf diesem Weg die Abhängigkeit von chinesischen Standorten reduzieren und zugleich mögliche Auswirkungen von Strafzöllen der US-Regierung mindern. Das Unternehmen hat sich zwar durch Investitionsversprechen und Goldgeschenke einen Sonderstatus bei der US-Regierung erkauft, die durch den amerikanischen Präsidenten bestimmten Maßnahmen zur Förderung der eigenen Wirtschaft sind jedoch weiterhin völlig unkalkulierbar.

Die zunehmende Unabhängigkeit von China und das Bestreben, sämtliche für den US-Markt bestimmte Geräte in anderen Ländern, darunter insbesondere Indien, zu fertigen, könnte die Belastung durch drohende Sondersteuern verringern.

Foxconn wirbt um Saisonarbeiter

Währenddessen bereitet sich Foxconn, der wichtigste Fertigungspartner von Apple, Berichten zufolge durch zusätzliche Einstellungen auf den Start des iPhone 17 vor. Das Unternehmen bietet derzeit höhere Stundenlöhne und Prämien an, um ausreichend Arbeitskräfte für seine Werke in China zu gewinnen.

Solche saisonalen Aktionen sind im Zusammenhang mit dem alljährlichen Verkaufsstart der neuen iPhone-Modelle üblich. Apples Zulieferer müssen in diesem Zeitraum deutlich höhere Stückzahlen liefern als über das restliche Jahr hinweg.

Eine für Foxconn tätige Vermittlungsagentur habe auf Plattformen wie WeChat mit einer Prämie von umgerechnet knapp 1.000 Euro um Beschäftigte geworben, wenn diese mindestens drei Monate im Werk bleiben. Anfang Juli habe dieser Bonus noch etwas über die Hälfte des jetzigen Betrags betragen.