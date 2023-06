Vodafone legt seinen CallYa-Tarifen mehr Datenvolumen bei

Vodafone hat in diesem Zug auch die Drosselungsgeschwindigkeit im Zusammenhang mit den CallYa-Tarifen überarbeitet. Wenn man das enthaltene Datenvolumen verbraucht hat, wird die Verbindungsgeschwindigkeit nun nicht mehr auf 32 kbit/s reduziert, sondern man kann hier künftig doppelt so schnell mit 64 kbit/s weitersurfen, was unterm Strich natürlich immer noch mit dem Fahren mit angezogener Handbremse gleichzusetzen ist.

Vom 20. Juni an bekommen Nutzer des Prepaid-Angebots „CallYa Allnet Flat S“ monatlich vier statt bislang drei Gigabyte Datenvolumen inklusive. Bei der „Allnet Flat M“ steigt das enthaltene Datenkontingent von zuvor sechs auf jetzt acht Gigabyte und mit der „Allnet Flat L“ gibt es zukünftig 16 statt der bislang enthaltenen neun Gigabyte an Datenvolumen.

Insert

You are going to send email to