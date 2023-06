Nomad Base Stand: Magnetischer Ladeständer ohne MagSafe

Im Hoch- und Querformat verwendbare Ladeständer für das iPhone dürften künftig insbesondere aufgrund der mit iOS 17 angekündigten Standby-Funktion für gesteigerte Nachfrage sorgen. Hier muss man sich darüber im Klaren sein, dass Apple bestimmte Funktionen direkt an die beim neuen Nomad-Ständer nicht vorhandene MagSafe-Zertifizierung knüpft. So merkt sich Standby Apple zufolge beim Laden mit MagSafe stets auch die bevorzugte Ansicht des jeweiligen Nutzers.

Mit dem Base Stand bietet Nomad eine günstigere Version seines MagSafe-Ladeständers Stand One an. Das neue Zubehör verzichtet auf die Apple-Zertifizierung und wird damit verbunden dann auch gleich rund 30 Euro günstiger und kostet zum Marktstart 79,95 Euro. Allerdings fällt hier dann auch die offizielle MagSafe-Unterstützung weg. Der neue Base Stand kann das iPhone zwar ebenfalls magnetisch halten und laden, erreicht in Verbindung mit dem iPhone aber nur die reduzierte Ladeleistung von maximal 7,5 Watt über Standard-Qi.

