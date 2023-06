Apple-Karten-Aktion bei Penny: Indirekte Hardware-Rabatte über Payback

Im Falle von Payback habt ihr alternativ zum Verwenden der Punkte im Prämienshop des Anbieters auch die Möglichkeit, euch den Gegenwert in Bargeld auszahlen zu lassen. Über die Funktion „ Bargeld einlösen “ kann man hier ab einem Mindestwert von 200 Punkten eine entsprechende SEPA-Überweisung in Auftrag geben.

Der Grund für die Änderung ist seitens Apple wohl die Tatsache, dass sich das mit den Karten erworbene Guthaben seither nicht mehr nur für den Kauf von Apps und sonstigen digitalen Gütern verwenden lässt, sondern ihr damit auch Hardware kaufen könnt. Das Bezahlen mit Apple-Guthaben ist auch in den Apple Ladengeschäften oder im Onlineshop von Apple möglich, was indirekte Preisnachlässe gleichermaßen für Zubehör als auch Apples Hardware-Produkte bedeutet.

Das Rabattsystem zum Apple-Guthaben wurde ja im vergangenen Jahr generell umgestellt. Seither gibt es in der Regel keinen direkten Preisnachlass mehr, und Apples Vertriebspartner lassen sich Aktionen im Zusammenhang mit Payback-Punkten oder eigenen Rabattkarten einfallen, um zusätzliche Kunden in ihre Geschäfte zu locken.

Beim Kauf von Apple-Guthaben in einer Penny-Filiale oder über die Webseite penny-kartenwelt.de erhalt man zusätzlich 20-fache Payback-Punkte. Dieser Bonus entspricht einem Rabatt in Höhe von 10 Prozent. Normalerweise bekommt man bei Payback für zwei ausgegebene Euro jeweils nur einen Payback-Punkt gutgeschrieben, im Rahmen der Aktion erhält man beispielsweise beim Kauf einer Apple-Guthabenkarte im Wert von 100 Euro insgesamt 1000 Payback-Punkte, was einem Wert von 10 Euro entspricht.

Auch in dieser Woche habt ihr wieder die Möglichkeit, beim Kauf von Apple-Guthaben und damit indirekt auch beim Kauf von digitalen Inhalten oder Apple-Hardware zu sparen. Von der aktuellen Aktion bei Penny kann man allerdings nur profitieren, wenn man sich für die Teilnahme am Payback-Programm entschlossen hat.

