Apple spart Netzteil und Ohrhörer auch beim iPhone SE, iPhone 11 und iPhone XR ein

Apple hat den Lieferumfang der neu vorgestellten iPhone-12-Modelle deutlich reduziert. Die in der Vergangenheit stets mitgelieferten EarPods mit Lightning Connector sind ebenfalls nicht mehr enthalten wie der schlanke 5W USB Power Adapter des Herstellers. Statt dessen liegt den neuen Geräten jetzt lediglich ein USB‑C-auf-Lightning-Kabel als Ersatz für das alte Lightning-Kabel mit USB-A-Anschluss bei.

Was der Hersteller nicht erwähnt hat: Der geänderte Packungsinhalt findet sich jetzt so jetzt auch bei den ebenfalls noch über Apple erhältlichen iPhone-Modellen iPhone SE, iPhone 11 und iPhone XR. All diese Geräte kommen ab sofort wie das neue iPhone 12 nur noch mit einem USB-C-auf-Lightning-Kabel, das Ladegerät und die Apple-Ohrhörer wurden ersatzlos gestrichen.

Apple begründet die Änderung aus umweltpolitischer Sicht und hat damit wohl zumindest faktisch Recht. Die Umweltbelastung und -verschmutzung wird dank der geringeren Produktionsmengen reduziert, zudem merkt Apple an, dass sich aufgrund der kleineren Verpackung auch den Versand der Produkte umweltfreundlicher organisieren lässt.

Apples Argument, dass Ohrhörer und Ladegeräte mittlerweile in den meisten Haushalten in ausreichender Zahl vorhanden sind, dürfte ebenfalls für einen Großteil der Kundschaft zutreffen. Zumal der Trend zu drahtlosen Ohrhörern zunehmend dafür sorgt, dass Apples EarPods unbenutzt in den iPhone-Packungen bleiben. Wer das passende Netzteil besitzt, kann mit den neu beigelegten Kabel auch von Apples beschleunigter Ladefunktion über USB-C Gebrauch machen.

Um denjenigen iPhone-Käufern entgegenzukommen, die nicht bereits über passende Ohrhörer für ihr neues iPhone verfügen, hat Apple den Preis für seine EarPods mit Lightning Connector im Anschluss an die gestrige Produktvorstellung reduziert. Die kabelgebundenen Ohrhörer lassen sich jetzt für 18,50 Euro bestellen, zuvor musste man hier mit 28,25 Euro noch rund 10 Euro mehr berappen.