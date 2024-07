Vodafone: Fast alle „Smart Tech“-Produkte reif für die Tonne

In zwei Tagen stellt Vodafone sein „Smart Tech“-Produktprogramm endgültig ein. Die zugehörigen Geräte werden ja schon eine Weile nicht mehr verkauft. Zum 1. August laufen nun auch die zugehörigen Software-Dienstleistungen aus. Das bedeutet nicht nur, dass die Geräte ihre Funktion verlieren, sondern man vorher auch noch alle damit zusammenhängenden Daten wie etwa Kamerabilder herunterladen muss, sofern man diese weiterhin behalten will.

Der Stichtag sollte für Nutzer der „Smart Tech“-Geräte allerdings nicht überraschend kommen. Vodafone hat bereits vor zwei Jahren auf unsere Anfrage hin bestätigt, dass die zuletzt noch angebotenen Produkte „Curve Tracker“, „Curve Bike“ und „Neo Kids Watch“ aufgrund der mangelnden Nachfrage nicht mehr verkauft werden. Allerdings musste der Anbieter noch die seinen Kunden zugesagte zweijährige Betriebsgarantie erfüllen, bevor nun auch der zugrundeliegende Softwareservice komplett eingestellt wird. Vodafone hatte die Produkte mit Onlinefunktionen ausgestattet und passend dazu auch spezielle Tarife für die Nutzung mobiler Daten im Programm gehabt.

Nur wenige Produkte lassen sich weiterverwenden

Die meisten der „Smart Tech“-Produkte von Vodafone dürften von Donnerstag an ein Fall für die Elektroschrott-Annahmestelle sein. Das „Curve Bike Light“ kann man vielleicht noch als „dummes“ Rücklicht am Fahrrad verwenden. Die Produkte „Neo Kids Watch“, „Curve Smart GPS Tracker“, „V-SOS Band“, „V-Bag“, „V-Pet“ und „V-Multi“ lassen sich Vodafone zufolge in Zukunft aber definitiv nicht mehr verwenden.

Dank ihres frei zugänglichen SIM-Schachts sollte man die zugekauften Geräte „V-Camera“ (Arlo Go), „V-Kids Wach“ (Alcatel MT30) und V-Bag (Alcatel) mit einem separat abgeschlossenen Tarif weiter betreiben können. Ebenso betont Vodafone, dass bei den Produkten „ReoLink Go“ und „ThinkWare Connected DashCam“ zwar die Smart-SIM von Vodafone nicht mehr funktioniert, man diese aber durch eine kompatible SIM-Karte eines anderen Anbieters ersetzen könne.

Weitere Informationen rund um das Ende der „Smart Tech“-Produkte findet ihr hier bei Vodafone.