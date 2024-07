ADAC eCharge unattraktiv: Gute Alternativen mit App gesucht

Es hat sich ja bereits abgezeichnet: Der ADAC hat seine e-Charge-Webseite überarbeitet und die Details rund um den Wechsel von der EnBW zu Aral Pulse als neuem Partner veröffentlicht. Wir nehmen unsere bisherige Empfehlung für diesen Tarif damit endgültig zurück.

Unterm Strich ist ADAC e-Charge vom 1. August an nur noch interessant, wenn ihr eine Aral-Pulse-Ladesäule vor der Haustür habt. Die im Rahmen der Kooperation zwischen Aral Pulse und dem ADAC abgerechneten Gebühren für das Laden bei Fremdanbietern sind dagegen jenseits von Gut und Böse.

Für das Laden an den eigenen Ladepunkten von Aral Pulse fallen künftig 57 Cent pro Kilowattstunde an. Bei Nutzung der Roaming-Partner von Aral werden satte 75 Cent fällig. In den ersten beiden Monaten der Partnerschaft tankt man an den Aral-Säulen im Rahmen eines Einführungsangebots mit 51 Cent noch ein Stück günstiger.

Man könnte fast vermuten, dass die gut aufgestellten Anbieter kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem ADAC haben, weil sie so auch schon ausreichend gut ausgelastet sind und auf volle Töpfe blicken können. Die vor zwei Jahren teilweise drastisch erhöhten Preise wurden nur bedingt zurückgefahren, während die Einkaufspreise an den Strombörsen konstant sinken.

Die Kooperation zwischen dem ADAC und Aral Pulse wirkt da beinahe wie ein Projekt zur Kundengewinnung. Aral hat nur ein sehr überschaubares Netz an eigenen Ladesäulen vorzuweisen und kann mit seinen Roaming-Angebote nicht überzeugen.

Attraktive Alternativen gesucht

Damit geht dann auch der aus unserer Sicht größte Vorteil des e-Charge-Programms des ADAC verloren. Man musste sich hier keine großen Gedanken machen und konnte die Tankkarte beziehungsweise die verbundene EnBW-App zu meist akzeptablen Preisen einsetzen. Als Alternative steht nun vermutlich wieder das Karten-Jonglieren an. Zu den Top-Empfehlungen aus Leserkreisen gehören neben Maingau und der EnBW auch die eCharge-Angebote der Stadtwerke in München und Mannheim oder EWE-Go.