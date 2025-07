Vodafone FamilyCards: Neue Optionen für unbegrenztes Datenvolumen

Vodafone will sein FamilyCard-Portfolio um zwei neue Tarifoptionen erweitern. Im Fokus steht dabei das bislang bei der FamilyCard L integrierte unbegrenzte Datenvolumen. Wer das enthaltene Datenvolumen weiterhin ohne weiteres Zutun und ohne jede Einschränkung nutzen will, muss künftig etwas mehr bezahlen. Wenn man damit klarkommt, das nutzbare Datenvolumen ab einer bestimmten Schwelle schrittweise freizuschalten, fährt mit dem neuen Tarifmodell günstiger.

Die Änderungen sollen am Mittwoch, 9. Juli, wie in der Grafik unten zu sehen umgesetzt werden. Der jetzt noch zum Monatspreis von 34,99 Euro als FamilyCard L von Vodafone angebotene Unlimited-Tarif aus dem Jahr 2023 wird dann nicht mehr erhältlich sein. An dessen Stelle rücken dann die neue Version FamilyCard L sowie die bislang noch nicht erhältliche FamilyCard XL.

Bilder: Vodafone

Mit einem Monatspreis von 29,99 Euro ist die neue „FamilyCard L Unlimited on Demand“ künftig 5 Euro günstiger zu haben, enthält jedoch die Einschränkung, dass zunächst nur die ersten 100 GB Daten pro Monat inklusive sind. Wer mehr Datenvolumen benötigt, kann dies kostenlos in 5-GB-Schritten über die MeinVodafone-App nachbuchen. Diese sogenannten „Speedbuckets“ können aktiviert werden, sobald man 80 Prozent des vorhandenen Datenvolumens verbraucht hat.

5 Euro günstiger, oder auch teurer

Wenn man diesen „On Demand“-Prozess umgehen und tatsächlich unbegrenztes Datenvolumen haben will, muss man mit 39,99 Euro künftig 5 Euro mehr bezahlen und die neue FamilyCard XL buchen. Die Tarifstufen S und M bleiben unverändert.

Die „Unlimited on Demand“-Option gilt nur im Inland. Im EU-Ausland hat Vodafone das Datenvolumen bei der FamilyCard L auf 39 GB pro Monat und bei der FamilyCard XL auf 52 GB pro Monat festgelegt.

Neukunden erhalten noch bis zum 16. Juli sowohl auf die alten als auch auf die neuen FamilyCard-Tarife einen Preisnachlass von 10 Prozent.

Was sind FamilyCards von Vodafone?

Bei den FamilyCards von Vodafone handelt es sich um zusätzliche Mobilfunkverträge mit eigener Rufnummer, die von Vertragskunden von Vodafone für Familienmitglieder oder Freunde gebucht werden können. Als Haupttarife sind die GigaMobil-, GigaMobil Young-, Red-, Young- oder ausgewählte Smart-Tarife berechtigt. Insgesamt kann man zu jeder Hauptkarte bis zu vier FamilyCards zubuchen.