Update auf neue HomeKit-Architektur soll teils automatisch erfolgen

Die im Herbst erwartete Version 26 von Apples Betriebssystemen wird die alte Architektur von HomeKit nicht mehr unterstützen. Apple weist bereits seit mehreren Monaten auf diesen Umstand hin, hat sich bislang darauf beschränkt, die Nutzer zur Aktualisierung aufzufordern. Nun sieht es allerdings danach aus, als könne das Update zumindest teilweise auch automatisch und ohne Zutun des Nutzers erfolgen.

Offenbar sollen Nutzer, die das Update auf die neue Version von HomeKit noch nicht gemacht haben, in iOS 18.6 deutlicher auf dessen Notwendigkeit hingewiesen werden. Das Apple-Blog MacRumors zitiert diesbezüglich eine mit der letzten Beta-Version von iOS 18.6 hinzugekommene Textstelle, in der angekündigt wird, dass diese Updates teilweise auch automatisch erfolgen sollen. Über die konkreten Umstände und Voraussetzungen hierzu schweigt sich Apple bislang aber aus. Der Textzusatz besagt nur, dass einige Systeme automatisch aktualisiert werden, während andere manuell ein Update benötigen.

Some homes will be automatically updated at that time, but others need to be updated manually.