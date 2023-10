Vodafone CallYa: Mehr Datenvolumen für mittlere Tarifstufen

Vodafone macht ähnlich wie die Telekom inzwischen auch massiv Werbung für seine Kombi-Angebote aus den Segmenten Festnetz und Mobilfunk. Kunden sollen unter anderem mit besonderen Vorteilen zu Vertragsabschlüssen in beiden Bereichen bewogen werden. Bei den CallYa-Tarifen lockt Vodafone mit einem zusätzlichen Gigabyte an Datenvolumen pro Monat, wenn man neben dem Mobilfunktarif noch ein Festnetz- oder TV-Produkt des Anbieters nutzt. Das zusätzliche Datenvolumen wird für alle Vodafone-Kunden angeboten, die ihre Prepaid-Karte als Mitglied des jeweiligen Vodafone-Haushalts registrieren lassen.

Die nun von Vodafone angekündigten Änderungen treten am 17. Oktober in Kraft und greifen gleichermaßen für Neu- und Bestandskunden. Im Tarif „CallYa Allnet Flat S“ sind fortan zum Preis von 9,99 Euro pro Monat 6 statt bislang 4 Gigabyte Datenvolumen enthalten. In der Tarifstufe „CallYa Allnet Flat M“ gibt es jetzt 10 statt 8 Gigabyte monatlich für 14,99 Euro und mit der „CallYa Allnet Flat L“ bekommt man zum Preis von 19,99 Euro 18 statt bislang 16 Gigabyte monatlich – genau genommen müssen wir hier aber jeweils von vier Wochen Laufzeit anstatt von Monatstarifen sprechen.

