Smartes Türschloss von Netatmo kommt in den Handel

Netatmo bietet weitere NFC-Schlüssel zum Nachkauf an. Die Schlüsselverwaltung erlaubt es beispielsweise auch, verlorene Schlüssel zu deaktivieren um in solch einem Fall nicht das komplette Schloss austauschen zu müssen.

Das Konzept von Netatmo sieht vor, dass die Tür nur geöffnet werden kann, wenn man sich in Bluetooth-Reichweite zum Schloss befindet. Das Schloss selbst kommuniziert nicht mit dem Internet, allerdings lassen sich beispielsweise Gästefreigaben auch aus der Ferne einrichten. Diese können die Tür dann ihrerseits in Verbindung mit ihrem Smartphone und der Netatmo-App auf- oder zuschließen. Die Kommunikation zwischen den Schlüsseln, der App und dem Schloss läuft dabei stets vollverschlüsselt ab und Netatmo verweist auf ein integriertes „Secure Element“, das jegliche Interaktion mit dem Türschloss steuert.

Ihr werdet euch vielleicht noch dunkel daran erinnern: Vor dreieinhalb Jahren wurde das Smarte Türschloss von Netatmo angekündigt. Jetzt endlich startet die mit HomeKit kompatible Lösung zur Eingangssicherung und Kontrolle in den Verkauf. Das Türschloss von Netatmo lässt sich zum Preis von 379,99 Euro beim Hersteller bestellen und lässt sich entweder mit den drei im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln, die auf NFC-Basis funktionieren, oder per Smartphone öffnen.

