Vodafone CallYa künftig generell mit 5G-Nutzung

Bei den Vodafone CallYa ist die Nutzung von 5G künftig in allen Tarifstufen inklusive. Das Upgrade kommt im Verbund mit weiteren Verbesserungen, die der Provider für den 30. Juni angekündigt hat. CallYa darf sich damit als erste Prepaid-Marke in Deutschland bezeichnen, bei der 5G in allen Tarifen enthalten ist.

Gemeinsam mit der Erweiterung auf 5G in allen CallYa-Stufen wird Vodafone seine Prepaid-Tarife zum Teil auch mit zusätzlichem Datenvolumen ausstatten. Die Allnet Flat M von CallYa kommt künftig mit 6 GB Datenvolumen statt bislang 5 GB. und die Allnet Flat L enthält mit 9 GB Datenvolumen künftig 2 Gigabyte mehr als bislang. In der Tarifstufe CallYa Black erhalten Kunden zum Preis von 79,99 Euro in Zukunft unbegrenztes Datenvolumen.

Vodafone CallYa ab 30. Juni 2022

CallYa-Vorteile kommen auch für Bestandskunden

Vodafone macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass auch Bestandskunden von der Aufwertung der CallYa-Tarife profitieren. Diese müssen lediglich vom 1. Juli an die dann kostenlose 5G-Option über die MeinVodafone-App aktivieren. Im Laufe der kommenden Monate wird diese Aktivierung dann auch automatisch vorgenommen, sofern nicht zuvor schon manuell geschehen.

Auch die Erhöhung des Datenvolumens soll bei CallYa-Bestandskunden automatisch erfolgen. Diesbezüglich hat Vodafone allerdings noch keinen Stichtag genannt, der exakte Umstellungszeitpunkt soll den betroffenen Kunden dann noch vorab mitgeteilt werden.

Vodafone CallYa ist in insgesamt fünf verschiedenen Tarifstufen verfügbar. In der Basisversion ohne Grundpreis werden verbrauchte Daten mit 3 Cent pro MB und Telefonie mit 9 Cent pro Minute abgerechnet. Die mit einer Allnet-Flat für Telefon und SMS ausgestatteten Tarife sind für jeweils vier Wochen zu Preisen zwischen 9,99 Euro und 79,99 Euro erhältlich und bieten damit verbunden zwischen 3 GB monatlichem Datenvolumen und der Unlimited-Option.

Die letzte Anpassung hat Vodafone CallYa vor einem halben Jahr gesehen. Damals wurde die Nutzung von 5G bereits für die größte der mit befristetem Datenvolumen ausgestatteten Tarifstufen freigegeben.