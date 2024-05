tado X: Neue Produktreihe setzt auf Matter und Thread

Der auf Energiemanagement spezialisierte Münchener Anbieter tado hat mit tado X ein komplett neues System vorgestellt, das auf die unabhängigen Protokolle Matter und Thread setzt und sich somit flexibler hinsichtlich einer Smarthome-Integration zeigt. Zudem soll die neue technische Basis für eine größere Reichweite und mehr Stabilität bei der Netzwerkintegration sorgen.

Eine wichtige Information müssen wir allerdings voranstellen: tado X ist nicht mit den Produkten von tado V3+ oder früheren Gerätegenerationen des Herstellers kompatibel. Dem Hersteller zufolge ist dies durch die hier zugrunde liegende komplett neue Plattform begründet.

tado X setzt anstelle von WLAN auf Thread und lässt sich auch in vorhandene Thread-Netzwerke integrieren. Sofern man zuhause bereits ein aktives Thread-Mesh-Netzwerk und einen kompatiblen Thread-Border-Router wie den HomePod mini in Verwendung hat, kann man die neuen Produkte direkt integrieren. Andernfalls bietet tado mit der Bridge X auch einen eigenen Border-Router für Thread an. In größeren Wohnungen und Häusern lässt sich die Reichweite der Geräte mithilfe von zusätzlichen Bridges erweitern.

tado X: Preise und Verfügbarkeit

Die neue X-Produktlinie von tado startet mit den folgenden und auch direkt erhältlichen Produkten: Das Smarte Thermostat X ist für 134,99 Euro erhältlich, das Smarte Heizkörper-Thermostat X gibt es für 99,99 Euro, der Funk-Temperatursensor X kostet ebenfalls 99,99 Euro und der Thread Border Router Bridge X kostet 69,99 Euro.

Teils sind diese Geräte auch in Kombi- und Starter-Packs etwas günstiger zu haben. Zudem bietet tado in der neuen Produktreihe auch einen Wärmepumpen-Optimierer zum Preis von 249,99 Euro an.

Das neue Heizkörper-Thermostat X von tado hat zudem eine erfreuliche Verbesserung erfahren und ist mit einem integrierten Akku ausgestattet, der über USB-C wieder aufgeladen werden kann.

In Smarthome-Systeme wie HomeKit oder Amazon Alexa können die Produkte von tado X dann über den plattformübergreifenden Standard Matter integriert werden.